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Левый берег: Турчинов призвал дать Украине стратегическое оружие сдерживания

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о необходимости создания на Украине стратегического оружия сдерживания. По его мнению, «никто не имеет ни морального, ни юридического права» не позволить Украине реализовать такую инициативу», пишет «Левый берег».
Левый берег: Турчинов призвал дать Украине стратегическое оружие сдерживания
Reuters

Украине нужно создать стратегическое оружие сдерживания, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Перед нами стоит очень серьезная задача. Пока Украина не стала членом НАТО, а это не близкая перспектива, мы вынуждены рассчитывать исключительно на самих себя. Что может остановить агрессивную ядерную страну от масштабного вторжения? Только современное, мощное оружие сдерживания. Нравится нашим партнерам или нет, но мы должны работать над таким оружием стратегического уровня, оружием, которое может эффективно поражать врага на любом расстоянии», — цитирует Турчинова «Левый берег».

По его словам, «пацифизма, который был в конце прошлого века, уже нет, и, наверное, не будет... Будапештский меморандум, который давал нам в обмен на ядерное разоружение гарантии безопасности, не стоит бумаги, на которой он был написан».

По его мнению, «никто не имеет ни морального, ни юридического права» не позволить Украине реализовать такую инициативу.

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Левый берег Украина Европа
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