National Interest: пока неясно, насколько крутым окажется российский «Терминатор»

Россия разрабатывает боевую машину поддержки танков третьего поколения БМПТ-72 «Терминатор», предназначенную для поддержки танков и пехоты, которая также сможет сбивать беспилотники. Как пишет The National Interest, название «Терминатор» «очень крутое», но пока неясно, насколько хорошей затеей окажется эта боевая машина.

Россия разрабатывает боевую машину поддержки танков третьего поколения БМПТ-72 «Терминатор». Как пишет The National Interest, эта машина, предназначенная для поддержки танков и пехоты, сможет также сбивать беспилотники.

«Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силе противника», — рассказал директор государственной компании по производству вооружения «Ростех» Сергей Абрамов.

Среди изменений — «боеприпасы «земля — воздух» с изменяемой траекторией, которые позволят «Терминатору-3» сбивать беспилотные летательные аппараты, а также главная пушка большего калибра.

44-тонная БМПТ-72 хоть и использует шасси танка Т-72, но технически не является основным боевым танком, как Т-72 или американский М-1 «Абрамс». Вместо большой пушки «Терминатор» имеет две 30-миллиметровые автоматические пушки, два автоматических гранатомёта, четыре противотанковые ракеты «Атака» и крупнокалиберный пулемёт. Это машина боевой поддержки, которая имеет мощную броню и предназначена для оказания поддержки танкам и пехоте, особенно в условиях городской местности, где могут пригодиться её скорострельные пушки и гранатомёты.

Модель «Терминатор-2» уже состоит на вооружении российской армии и армии Казахстана и используется в Сирии. Согласно имеющейся информации, в этом году Алжир должен получить 300 новых машин этого типа.

Машина БМПТ-72 была задумана в 1990-х годах на основе боевого опыта, полученного в Афганистане и Чечне. Оснастив тяжёлую бронированную машину скорострельным оружием меньшего калибра для борьбы с пехотой, а также переносным противотанковым оружием, конструкторы решили дать возможность обычным танкам вести охоту из своих тяжёлых орудий на более крупную дичь.

Однако, отмечает автор статьи, если превратить «Терминатор» в платформу для борьбы с дронами, это вызовет немало вопросов. Где можно разместить оружие для борьбы с беспилотниками, ведь на этой машине и так установлено девять разных систем вооружений? Где установить радиолокационную станцию? Если РЛС не будет, то «Терминатор» сможет бороться лишь с маломерными дронами на расстоянии прямой видимости.

Что же касается самой концепции боевой машины поддержки танков, то её целесообразность пока не доказана. Россия утверждает, что «Терминатор-2» хорошо показал себя в Сирии, хотя это очень ограниченная демонстрация. Хотя эти машины имеют мощную броню и прочие специальные возможности, особенно в борьбе с пехотой и другими слабо бронированными целями, у них есть немало недостатков. Такие машины имеют большой вес, сложны в управлении и требуют интенсивного обслуживания и ремонта. Предположительно, БМПТ-72 на поле боя будет обладать большей живучестью по сравнению с лёгкими машинами, но её надо чаще обслуживать.

«Название «Терминатор» очень крутое, но пока неясно, насколько хорошей затеей окажется эта БМПТ-72», — подводит итог автор статьи.