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National Interest: пока неясно, насколько крутым окажется российский «Терминатор»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия разрабатывает боевую машину поддержки танков третьего поколения БМПТ-72 «Терминатор», предназначенную для поддержки танков и пехоты, которая также сможет сбивать беспилотники. Как пишет The National Interest, название «Терминатор» «очень крутое», но пока неясно, насколько хорошей затеей окажется эта боевая машина.
National Interest: пока неясно, насколько крутым окажется российский «Терминатор»
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Россия разрабатывает боевую машину поддержки танков третьего поколения БМПТ-72 «Терминатор». Как пишет The National Interest, эта машина, предназначенная для поддержки танков и пехоты, сможет также сбивать беспилотники.

«Новая машина сможет работать по всем типам целей: воздушным, наземным, живой и неживой силе противника», — рассказал директор государственной компании по производству вооружения «Ростех» Сергей Абрамов.

Среди изменений — «боеприпасы «земля — воздух» с изменяемой траекторией, которые позволят «Терминатору-3» сбивать беспилотные летательные аппараты, а также главная пушка большего калибра.
 
44-тонная БМПТ-72 хоть и использует шасси танка Т-72, но технически не является основным боевым танком, как Т-72 или американский М-1 «Абрамс». Вместо большой пушки «Терминатор» имеет две 30-миллиметровые автоматические пушки, два автоматических гранатомёта, четыре противотанковые ракеты «Атака» и крупнокалиберный пулемёт. Это машина боевой поддержки, которая имеет мощную броню и предназначена для оказания поддержки танкам и пехоте, особенно в условиях городской местности, где могут пригодиться её скорострельные пушки и гранатомёты.
 
Модель «Терминатор-2» уже состоит на вооружении российской армии и армии Казахстана и используется в Сирии. Согласно имеющейся информации, в этом году Алжир должен получить 300 новых машин этого типа.
 
Машина БМПТ-72 была задумана в 1990-х годах на основе боевого опыта, полученного в Афганистане и Чечне. Оснастив тяжёлую бронированную машину скорострельным оружием меньшего калибра для борьбы с пехотой, а также переносным противотанковым оружием, конструкторы решили дать возможность обычным танкам вести охоту из своих тяжёлых орудий на более крупную дичь.
 
Однако, отмечает автор статьи, если превратить «Терминатор» в платформу для борьбы с дронами, это вызовет немало вопросов. Где можно разместить оружие для борьбы с беспилотниками, ведь на этой машине и так установлено девять разных систем вооружений? Где установить радиолокационную станцию? Если РЛС не будет, то «Терминатор» сможет бороться лишь с маломерными дронами на расстоянии прямой видимости.
 
Что же касается самой концепции боевой машины поддержки танков, то её целесообразность пока не доказана. Россия утверждает, что «Терминатор-2» хорошо показал себя в Сирии, хотя это очень ограниченная демонстрация. Хотя эти машины имеют мощную броню и прочие специальные возможности, особенно в борьбе с пехотой и другими слабо бронированными целями, у них есть немало недостатков. Такие машины имеют большой вес, сложны в управлении и требуют интенсивного обслуживания и ремонта. Предположительно, БМПТ-72 на поле боя будет обладать большей живучестью по сравнению с лёгкими машинами, но её надо чаще обслуживать.
 
«Название «Терминатор» очень крутое, но пока неясно, насколько хорошей затеей окажется эта БМПТ-72», — подводит итог автор статьи.
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