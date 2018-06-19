DW: мечта о мире без ядерного оружия растаяла, как прошлогодний снег

Гонка вооружений в мире не сбавляет обороты, напротив, только ускоряется, пишет Deutsche Welle. Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы проводят активную модернизацию своего боевого арсенала, а также увеличивают расходы на оборону. К тому же вырос объём мировой торговли оружием, предостерегают эксперты.

Для сторонников ядерного разоружения 2017 был особым годом, пишет Deutsche Welle. 122 страны, входящие в Организацию Объединённых Наций, подписали соглашение, обязывающее их не производить и не размещать на своей территории ядерное оружие. Однако, после изучения данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), «мечта о мире без ядерного оружия растаяла, как прошлогодний снег», констатирует автор статьи Нина Веркхойзер.



По опубликованной экспертами статистике, в мире до сих пор существует 14 465 единиц ядерного оружия, сосредоточенные в руках девяти государств: США, России, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Пакистана, Израиля и Северной Кореи. И хотя эти страны в меньшинстве, они даже и не думают о том, чтобы начать от него избавляться.



По сравнению с 2016 годом количество ядерного оружия сократилось, но в то же время страны модернизируют существующие боевые технологии, объясняет эксперт SIPRI Шеннон Кайл. По его словам, идёт замена старого вооружения, а также разрабатывается новое. К примеру, в рамках своей новой ядерной доктрины США планируют заменить бомбы типа B61 на более современные модели, которые можно точно наводить на цель.



До 2026 года Белый дом планирует потратить на модернизацию своего ядерного арсенала около 400$ млрд. При этом небольшие ядерные державы, например, Индия и Пакистан также участвуют в своеобразной «стратегической гонке вооружений», считает Кайл. В этих странах не только разрабатываются новые технологии, но и увеличивается объём производства расщепляющегося материала.



«Больше всего на данный момент меня беспокоит, что политико-стратегические отношения США и России разрушились — при этом вместе две этих страны обладают 92% всего ядерного оружия в мире», — рассказал эксперт. Он опасается, что важные соглашения по разоружению не будут продлены. Его также поразил технический прогресс, которого Северная Корея достигла в производстве ядерного оружия и ракет дальнего действия. При этом Кайл сомневается, что встреча главы Пхеньяна и президента США приведёт к ядерному разоружению.



В своём годовом отчёте эксперты из SIPRI также привели другие данные, которые проливают свет на напряжённую ситуацию с безопасностью в мире, продолжает издание. Со времён холодной войны мировые расходы на оборону не были такими высокими как в 2017 году. Их объём достиг отметки в 1739$ млрд, то есть 230$ на каждого населяющего Землю человека. В 2016 году это значения составило 227$.



Причиной такого роста послужило увеличение военных бюджетов в некоторых регионах, в частности в Восточной Азии. К примеру, Китай увеличил свои расходы на оборону на 5,6% до 226$ млрд. В европейских странах всё сложилось по-разному, рассказывает автор. Государства Восточной Европы существенно сократили свои траты на армию, а страны Центральной и Западной Европы — увеличили.



В 2017 году Германия нарастила свой оборонный бюджет на два млрд евро. Теперь он составляет 37€ млрд. В рейтинге стран с наибольшими военными расходами лидируют США, на втором месте находится Китай, потом — Саудовская Аравия и, наконец, Россия. По данным специалистов из стокгольмского института в мире наблюдается и другой тренд: за прошедшие годы существенно вырос объем мировой торговли оружием. В списке главных экспортёров лидируют США, за ними стоят Россия и Франция, а замыкает четвёрку Германия.