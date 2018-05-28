Handelsblatt: финал Лиги чемпионов оказался в тени украинского кризиса

Конфликт Украины и России затмил финал Лиги чемпионов УЕФА, пишет Handelsblatt. Отношения двух стран хуже некуда, и украинские предприятия до сих пор страдают от разрыва торговых отношений с «могущественным соседом». Если Киев не начнёт решать проблему с коррупцией, страну ожидают падение гривны, гиперинфляция и дефолт, предостерегает автор статьи Матиас Брюгман.

Киев встречал болельщиков, приехавших на финал Лиги чемпионов, в парадном виде, пишет Handelsblatt. После «революции достоинства» в украинской столице, как каштаны, повсюду из-под земли вылезли маленькие магазины и кафе. На ярких плакатах видна символика всех спонсоров УЕФА. Нет только одного — голубого пламени «Газпрома», отмечает автор статьи Матиас Брюгман. На Украине российский концерн — это нежелательная организация, ведь она перекрыла стране газовый вентиль, поясняет немецкое издание.

«Финал Лиги чемпионов оказался в тени конфликта России и Украины», — продолжает журналист. Отношения двух стран хуже некуда. Впрочем, праздничное настроение киевлянам это не сильно портит. В политическом, экономическом и моральном плане Украина сейчас — другая страна. Её граждане стремятся в Европу, но за разрыв торговых отношений с «могущественным соседом» украинским предприятиям пришлось заплатить высокую цену.

И только сейчас они начинают оправляться от удара, пишет Брюгман. В стране заложен огромный потенциал, особенно в сфере сельского хозяйства. Украина на пути к тому, чтобы стать «житницей всего мира», считает автор. Но всё может быть ещё лучше, если помогут политики и Верховная рада наконец-то примет закон о создании антикоррупционного суда, чтобы получить очередной кредит от Международного валютного фонда и вырваться из «закручивающегося водоворота». Ведь нестабильная ситуация в Турции и Аргентине может стать для Украины «поцелуем смерти». Стране грозит падение гривны, сложности при выплате многомиллиардных кредитов, гиперинфляция и в конце концов дефолт.