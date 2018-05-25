«Напали как стая собак»: Mirror раскрыла подробности избиения английских болельщиков в Киеве

Украинские хулиганы напали на фанатов футбольного клуба «Ливерпуль», которые приехали в Киев на финальный матч Лиги чемпионов, передаёт The Daily Mirror. Пострадавшие отмечают, что нападение было неспровоцированным и жестоким, сообщает газета.

Украинские хулиганы напали на фанатов футбольного клуба «Ливерпуль», которые приехали в Киев на финальный матч Лиги чемпионов, передаёт The Daily Mirror.

Издание отмечает, что группа из 20 человек атаковала английских болельщиков в то время, когда те отдыхали в одном из киевских ресторанов недалеко от стадиона «Олимпийский». По данным газеты, во время нападения хулиганы бросали в английских фанатов стекло, столы и стулья.

The Daily Mirror сообщает, что в результате нападения несколько болельщиков получили порезы головы и шеи. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали двоих нападавших.

«Мы просто обедали и были погружены в свои дела. Я приехал сюда вовсе не для этого. Я приехал сюда, чтобы посмотреть футбол. Мы приехали в Киев буквально четыре часа назад и уже подверглись нападению. Они напали на нас как стая собак. Они всё не останавливались. Это было ужасно», — приводит издание слова одного из потерпевших 50-летнего Джейсона Фроста.

Отмечается, что также был задержан пытавшийся покинуть место избиения болельщик английского футбольного клуба.

«Они нас не отпускали, а мы просто хотели уйти. Мы не сделали ничего плохого», — сказал The Daily Mirror задержанный болельщик после того, как был освобождён.

Отмечается, что в столицу Украины для просмотра финала Лиги чемпионов прибыли тысячи фанатов «Ливерпуля».