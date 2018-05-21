Marcа: поездка в Киев на финал Лиги чемпионов превратилась для болельщиков «Реала» в сущий кошмар

Поездка в Киев на финал Лиги чемпионов превратилась в кошмар для болельщиков мадридского «Реала», сообщает журналист испанского издания Marca Пабло Поло. Недавно многие фанаты, являющиеся членами этого клуба, получили возможность приобрести в кассах стадиона «Сантьяго Бернабеу» билеты на финальный матч, намеченный на 26 мая.

Но те болельщики, которые вознамерились побывать на третьем подряд финале «Лиги чемпионов» с участием их команды и уже приобрели «самое драгоценное сокровище» — билеты, столкнулись с «жестокой реальностью» при планировании поездки в столицу Украины.

Так, оказалось, что в преддверии матча самый дешёвый перелёт в Киев стоит 791 евро, при этом на эту поездку с пересадкой уйдёт почти 21 час. В этом случае фанат вылетает в пятницу и прилетает в украинскую столицу лишь в субботу вечером, как раз в то время, когда ему надо будет ехать на матч. Болельщику, как отмечает издание, останется лишь молиться о том, чтобы вовремя приехать на игру.

Изучив предложения авиакомпаний на рейсы с вылетом накануне и в день матча, автор статьи не обнаружил ни одного прямого рейса. А билеты на единственный найденный им перелёт с вылетом в день матча продавался по «скромной цене» €2900.

Но даже решив вопрос с перелётом, фанату придётся пуститься в другую «одиссею» — заняться поиском отеля или съёмной квартиры, говорится в статье. Средняя цена за ночь составляет приблизительно €700. Как отмечает автор статьи, в одном из случаев номер, который обычно сдаётся за €48, на день финала Лиги чемпионов сдаётся за €3 тыс. Кроме того, два трёхзвёздочных отеля предлагали свои последние свободные номера за €2100 и €1590. Ещё хуже обстоят дела с квартирами. Например, съёмная квартира площадью 50 кв.м, которая находится в 9 км от центра Киева, сдаётся за €6300. Другая площадью 38 кв.м. сдаётся за €1685.

В интервью изданию Marca один из болельщиков клуба «Реал Мадрид заявил, что не будет выкупать причитающийся ему билет на матч: «Если бы это был первый еврокубок, то я бы решился на безумие, но на нашем веку было уже шесть финалов. Я не поеду, стоит дорого, да и поездка неудобная».

Многие из тех фанатов «Реала», которые всё же отправятся в украинскую столицу, уже давно сделали ставку на участие их команды в финале турнира. Они заранее оплатили перелёт и проживание, надеясь на то, что их клуб вновь окажется в финале турнира. Остальным же болельщикам придётся раскошелиться, сообщает Marca.