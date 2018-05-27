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Forbes: мадридский «Реал» одержал свою 13 победу в Лиге чемпионов

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Мадридский «Реал» одержал свою 13 победу в Лиге чемпионов, которая также стала четвёртой для клуба за последние пять лет, передаёт Forbes. Финальная встреча турнира завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба.
Forbes: мадридский «Реал» одержал свою 13 победу в Лиге чемпионов
Reuters

Счёт финального матча Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» едва ли отражает, насколько выдающейся оказалась игра, а точнее второй тайм матча, пишет Forbes.

Мадридский «Реал» одержал свою 13 победу в Лиге чемпионов, которая также стала четвёртым триумфом для клуба за последние пять лет.

По мнению автора статьи, первый тайм оказался примечателен лишь травмами ведущих игроков команд-соперниц. У «Ливерпуля» травму плеча получил Мохаммед Салах. «Реал» был вынужден сделать преждевременную замену, по той же причине убрав с поля Даниэля Карвахаля.

Однако второй тайм оказался куда более зрелищным. Всего через несколько минут после начала «Реал» вышел вперёд благодаря, пожалуй, самой поразительной ошибке, совершённой вратарём в европейских кубках, пишет издание. Немецкий вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, выбрасывая мяч рукой из собственной штрафной, послал его точно в ногу Бензема.

Тем не менее, уже спустя четыре минуты игрок английской команды Садио Мане сумел сравнять счёт после подачи углового.

Исход матча решил, вышедший на замену во втором тайме, Гарет Бейл. Уже через три минуты после выхода на поле игрок «Реала» сумел вновь вывести свою команду вперёд, забив, по словам болельщиков, самый красивый гол в истории финалов европейского турнира.

Второй гол Бэйлу помогла забить очередная ошибка Кариуса. Когда мяч летел ему точно в руки, немец неудачно подставил кулаки, и от них снаряд срикошетил в сетку.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Реала». Forbes отмечает, что благодаря очередной победе тренер испанского клуба Зинедин Зидан сумел стать одним из трёх тренеров, которые трижды приводили свою команду к победе в Лиге чемпионов.

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