Сегодня: на Украине заговорили о бедности — каждый четвёртый экономит на еде

Согласно результатам исследования, проведённого украинской Госслужбой статистики, каждый четвёртый украинец сегодня экономит на продуктах. Как пишет «Сегодня», хотя в целом показатели сейчас уже лучше, чем два года назад, к цифрам 2013 года украинцы смогут вернуться не ранее, чем через пять лет.

Данные Госслужбы статистики, которая исследовала материальное состояние народа, говорят о том, что каждый четвёртый украинец сегодня экономит на продуктах. Как пишет «Сегодня», хотя в целом показатели сейчас уже лучше, чем два года назад, к цифрам 2013 года украинцы смогут вернуться не ранее, чем через пять лет.

Для этого исследования, которое проводится раз в два года, Госстат опросил 13 тыс. семей в течение 2017 года. Почти 95% опрошенных назвали признаками бедности отсутствие таких возможностей: не отказывать себе в самых необходимых недорогих продуктах питания; хотя бы через день потреблять блюда из мяса и рыбы; обновить зимнюю верхнюю одежду и обувь для взрослых раз в пять лет и приобрести её при необходимости для детей; купить телевизор, холодильник, стиральную машину, телефон.

Кроме того, украинцам не хватает жилья с ремонтом, водопровода, ванной или душа. Подавляющее количество опрошенных мечтают увеличить жилплощадь, своевременно оплачивать счета за жильё и услуги, обогревать жильё в течение отопительного сезона; оплачивать услуги врача и иметь средства на жизненно необходимую хирургическую операцию или лечение.

Больше всего люди жаловались на недостаток денег на текущие расходы — таких респондентов оказалось 60% (в 2015-м — 64%), на невозможность что-то отложить для семейного отдыха — 52% (было 55%), на нехватку средств для серьёзного лечения — 30—27% (32—27%), на отсутствие авто — 29% (29%), на отсутствие в их населённом пункте учреждений, оказывающих бытовые услуги, — 20% (22%) и экстренную медпомощь — 15% (15%), на отсутствие компьютера — 14% (15%). О том, что приходится экономить на питании, сообщили 25% (в 2015 году — 28%) опрошенных.

Экономисты со­гласны, что за последние два года жизнь людей немного улучшилась, но она пока недотягивает до уровня 2013 года.

«Кризис, вызванный войной, преодолён, но жить, как в 2013-м, средний украинец сможет лишь после 2023 года. Меньше станет тех, кому не хватает на текущие расходы, а вот по остальным статьям — прежде всего лечение, отдых, дорогие покупки — улучшения ждать не приходится, ибо медуслуги, личный транспорт и отдых дорожают быстрее, чем растут зарплаты», — прогнозирует президент Украналитцентра Александр Охрименко.