EXTRATIPP: в немецком Оффенбахе сибирское варенье у всех на устах

Российское варенье из сосновых шишек покоряет Рейн-Майнский регион, пишет EXTRATIPP. Виновник же «суперфуд-тренда» — выходец из России Андрей Вишняков, который даже подумывает наладить в Германии производство столь любимого в Сибири продукта, отмечает немецкий новостной портал.

Варенье из сосновых шишек из Сибири покоряет Рейн-Майнский регион в Германии, пишет немецкий новостной портал EXTRATIPP.

В настоящий момент на еженедельной ярмарке в немецком Оффенбахе этот российский продукт «у всех на устах». Виновник же «суперфуд-тренда» — выходец из России Андрей Вишняков, который вознамерился популяризировать столь любимое в Сибири варенье из сосновых шишек в Рейн-Майнском регионе, отмечает автор статьи Кристиан Райнартц.

«Шишки невероятно полезны и богаты витамином С, а содержащиеся в них эфирные масла хорошо помогают в первую очередь при простуде», — заверил Вишняков.

Варенье из сосновых шишек, которое Вишняков предлагает отведать посетителям ярмарки в Оффенбахе, было привезено прямиком из России и приготовлено по традиционному рецепту, подчёркивает журналист немецкого новостного портала.

«Я его просто импортировал — разумеется, с разрешения властей. Я пока сам не знаю, чем всё это закончится. Если же жители Рейн-Майнского региона и дальше будут от него в восторге, я, возможно, действительно займусь производством варенья», — пообещал выходец из России.