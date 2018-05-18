ZDF: немцы доверяют России больше, чем Америке

Немцы считают, что Россия — более надёжный партнёр, чем США, сообщает ZDF. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого немецким телеканалом. 82% граждан Германии убеждены, что в политических вопросах американцам нельзя доверять. В россиянах же ненадёжных партнёров видят только 58% респондентов.

Опрос в передаче немецкого телеканала ZDF «Политический барометр» показал, что граждане Германии крайне недовольны нынешней политикой США. Результаты свидетельствуют о том, что доверие к Белому дому подорвано.

82% респондентов заявили, что в плане политического сотрудничества США для Германии — ненадёжный партнёр. Такого мнения придерживается большинство среди сторонников всех немецких партий. При этом только 14% немцев видят в Америке надёжного партнёра.

Если сравнить этот результат с опросом по России, становится очевидно, насколько велик дефицит доверия к США. Дело в том, что Россию надёжным партнёром считают 36% граждан ФРГ, приводит свою статистику ZDF. 58% придерживаются иного мнения. Остальные воздержались.