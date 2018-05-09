«Кардинальные перемены»: молодые арабы начали больше доверять Москве, чем Вашингтону

Большая часть арабской молодёжи в странах Ближнего Востока и Северной Африки видят в России более близкого партнёра, чем в США, пишет CNBC со ссылкой на данные нового опроса организации ASDA'A Burson-Marsteller. Как отмечает канал, такие «кардинальные перемены» объясняются как негативным восприятием политики Вашингтона, так и усилиями Москвы по налаживанию отношений с региональными державами.

Большая часть молодёжи в странах Ближнего Востока и Северной Африки считают Россию более близким партнёром, чем Соединённые Штаты, сообщает CNBC со ссылкой на данные нового опроса организации ASDA'A Burson-Marsteller.

По данным на 2018 год, молодые арабы по-прежнему считают самыми верными союзниками такие страны, как Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Однако США опустились в этом рейтинге на 11-е место, тем самым впервые в истории вылетев из пятёрки лидеров.

Однако Россия, которая в последние годы приложила серьёзные усилия по налаживанию хороших отношений с некоторыми ближневосточными странами, оказалась на четвёртом месте в списке государств, к которым юные арабы испытывают доверие.

В ходе исследования организация опросила 3,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 24 лет, среди которых мужчины и женщины были в равной пропорции. Все респонденты проживали в странах Персидского залива, в североафриканских государствах, в Леванте и на палестинских территориях.

С большим отрывом Россию США предпочитают молодые арабы из группы «Левант + остальные», в которую входят опрошенные из таких стран, как Иордания, Ирак, Ливан, Йемен, а также проживающие на палестинских территориях. В этом регионе своим главным союзником Россию считает 31% опрошенных, в то время как США — только 15%.

Составители опроса пришли к выводу, что в последние два года в восприятии арабской молодёжи США произошли «кардинальные перемены». Более того, исследователи полагают, что устойчивое большинство молодых арабов теперь считают Вашингтон скорее противником, чем союзником.

Это объясняется тем, что почти три четверти опрошенных полагают, что избрание Дональда Трампа и его действия имеют негативные последствия как для Ближнего Востока, так и для Североафриканского региона.