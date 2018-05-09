Le Figaro: главный вопрос нового срока Путина — о преемнике

Новый срок Путина станет для него последним, уверен политолог Арно Дюбьен, и потому уже к середине этого срока он начнёт поиски преемника. Более того, поделился эксперт своим мнением с Le Figaro, чтобы сохранить своё наследие, Путин может покинуть свой пост даже раньше срока, как это сделал его предшественник Борис Ельцин.

В соответствии с российской конституцией нынешний срок Владимира Путина должен быть последним, но до того, как перед ним встанет вопрос о преемнике, пройдёт ещё три-четыре года, отмечает французский политолог Арно Дюбьен в интервью Le Figaro. В это время российский президент рассчитывает провести реформы, особенно экономические, если только ещё больше не обострятся отношения с Западом.

При этом Дмитрий Медведев, которого Путин снова выбрал в качестве премьер-министра, скорее всего, этим преемником не станет, считает эксперт. По его словам, наоборот, это назначение было сделано, чтобы не подавать никакого сигнала. А сам вопрос о передаче власти может быть поднят после парламентских выборов 2021 года, когда будущий преемник может быть назначен новым премьер-министром. Сейчас же эксперт предлагает уделить основное внимание тому, кто войдёт в правительство и администрацию президента.

Арно Дюбьен отмечает, что крайне маловероятно повторение сценария 1999 года, когда Путин был назначен премьер-министром за несколько месяцев до того, как Борис Ельцин передал ему свой пост. Сегодня и контекст иной, и страна стала другой. Поэтому политолог считает, что преемник появится прямо из ближайшего окружения Путина: из министров, их замов, губернаторов. Из вероятных претендентов он называет мэра Москвы Сергея Собянина, главу администрации Антона Вайно, его заместителя Сергея Кириенко. Впрочем, это всё домыслы, признаёт он, а точно лишь одно — это будет представитель нового поколения.

С одной стороны, Путин любит удивлять, но с другой — его обещания логичны и рациональны. Он не стал переписывать конституцию под пожизненное президентство, поэтому, возможно, наоборот, он преподнесёт сюрприз в виде сокращённого срока, предполагает эксперт. Точно можно сказать, что Путин хочет избежать каких-либо проблем, связанных с передачей власти. По мнению политолога, Путин очень заботится о своём наследии: «Хуже всего для него стало бы дожить до конца своего мандата хромой лошадью, президентом, чья сила идёт на убыль».

Ещё с 2012 года пошло ослабевание либеральных элит, которые прежде концентрировались вокруг Дмитрия Медведева. И наоборот, консервативные течения в госструктурах, в армии, в РПЦ и СМИ набирают обороты. Поэтому теперь встаёт вопрос, была ли такая «консервативная революция» аномалией, за которой последует возвращение либерализма, или же эта траектория продолжится, отмечает эксперт. «В России многие думают, что всё зашло слишком далеко — может, и сам Путин так считает».

Запад всё никак не может отделаться от образа всемогущего Путина, тогда как ему приходится договариваться с элитами и разными группами интересов, а также работать с территориальным, этническим, религиозным разнообразием России. По словам Дюбьена, Россией сложно управлять, это как огромное судно: любое изменение курса занимает много времени. И это ещё одна причина, почему Путин наверняка постарается обеспечить сохранность своего наследия, делает вывод собеседник Le Figaro.