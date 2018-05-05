N-TV: при нынешнем состоянии бундесвера модернизировать его удастся не скоро

Немецкие военные выполняют множество задач за пределами государства, но в самом бундесвере проблемы только копятся: техника устарела или находится в небоеспособном состоянии, не хватает элементарного оснащения и одежды. Министр обороны Германии хочет это исправить и сбалансировать нужды обороны и зарубежные операции — однако бундесвер и без того слишком перегружен, поэтому амбиции Урсулы фон дер Ляйен слишком завышены, а её планы — нереалистичны, сообщается на сайте немецкого телеканал N-TV.

Немецкий бундесвер должен найти баланс между обороной государства и своим участием в заграничных операциях, сообщается на сайте немецкого телеканал N-TV. Однако если посмотреть на планы министра обороны Урсулы фон дер Ляйен с учётом нынешнего положения войск, её амбиции выглядят довольно завышенными, считает автор статьи Иссио Эрих.

Казалось бы, для планов министра обороны Германии момент сейчас самый подходящий: Дональд Трамп грозит выходом из НАТО, если Европа не начнёт больше вкладывать в военный сектор, Россия оказывает давление на восточную часть континента, сплочённость ЕС поставлена под угрозу из-за брексита. Это самое подходящее время, чтобы инвестировать в бундесвер, причём не только в международные операции, но и в оборону страны. Однако всё не так просто, подчёркивает автор.

Разумеется, подобные реформы сталкиваются с основополагающей дилеммой: армии, на самом деле, всегда вооружаются в ответ на события, которые уже произошли, отмечается в статье. В противном случае сложно было бы объяснить, каким образом Германия довела свой арсенал боевых танков до упадочного состояния к моменту «российской аннексии Крыма», пишет N-TV. К тому моменту, как начнутся реформы, предложенные Урсулой фон дер Ляйен в её проекте «концепции бундесвера», мир успеет измениться снова. Конечно, это не повод отказываться от попытки вооружиться на будущее, считает Иссио Эрих. Однако куда более серьёзная проблема Урсулы фон дер Ляйен заключается в том, что, «учитывая состояние бундесвера, её планы кажутся абсолютно завышенными».

Среди самых современных боевых самолётов Германии Eurofighter в боеспособном состоянии находятся лишь третья часть, утверждает издание. Сходным образом дело обстоит и с самолётами-разведчиками Tornado. Из транспортных вертолётов функционирует лишь каждый пятый. Пилоты теряют лицензии из-за того, что не набирают необходимого количества лётных часов. Ни одна немецкая подлодка в настоящее время не может применяться по назначению. Возможности, которыми когда-то располагали немецкие войска, сегодня утрачены. Они рискуют утратить наработанные ранее навыки и опыт. Военнослужащим не хватает даже тёплого белья на зимний период, перечисляет N-TV.

Теперь фон дер Ляйен хочет совместить непростую задачу по участию бундесвера примерно в дюжине зарубежных проектов, в том числе в Мали и Ираке, с восполнением острой потребности в модернизации армии, необходимой для обороны государства.

Проблема только в том, что войска уже сейчас крайне перегружены в связи со стремлением фон дер Ляйен брать на себя больше ответственности за происходящее в мире, утверждает N-TV. И дело не в военнослужащих или министре, а в предшественниках, которые довели бундесвер до его нынешнего состояния, и эти упущения нельзя так быстро восполнить, отмечает издание.

Можно спорить о том, насколько правилен или неправилен курс, предложенный сейчас министром обороны Германии, однако не приходится сомневаться в одном: успех в ближайшее время не представляется вероятным, полагает автор статьи. Сейчас фон дер Ляйен ведёт спор с министром финансов по поводу оборонного бюджета: она требует на €12 млрд больше, чем предусматривалось. Несмотря на общую обстановку, связанную с Трампом и Россией, в Германии присутствует традиционно мало энтузиазма по поводу увеличения инвестиций в военную сферу, подчёркивается на сайте немецкого телеканала.

Как сообщают СМИ, при нехватке дополнительных средств министр обороны Германии намерена отказаться от выполнения ряда крупных проектов, таких, как сотрудничество по подлодкам с Норвегией или покупка новых транспортных вертолётов.

Если фон дер Ляйен будет ставить перед войсками Германии новые, ещё более значительные задачи, среди военных неизбежно будет расти и разочарование, несмотря на то, что многие из них хотели бы снова служить в армии, которая способна на всё, включая оборону своей страны и проведение множества операций за её пределами. Бундесвер, перегруженный военными задачами и не получающий достаточной финансовой поддержки, нуждается в чёткой расстановке приоритетов — а всё остальное для немецкой армии сейчас нереалистично, заключает Иссио Эрих в статье для N-TV.