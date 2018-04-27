WSJ: Германия и Франция разработают военный самолёт для независимости от США

Германия и Франция договорились о совместной разработке нового военного самолёта, сообщает The Wall Street Journal. Министры обороны двух стран подписали соглашение о сотрудничестве на фоне роста напряжённости в отношениях с Россией, однако оно преследует и ещё одну цель, помимо обороны. Таким образом ведущие страны Европы надеются избавиться от необходимости закупать боевые самолёты у США.

В условиях растущей напряжённости в отношениях с Россией французское и немецкое правительства на этой неделе договорились вместе построить новый военный самолёт, сообщает The Wall Street Journal.

В то же время у этого соглашения о создании боевого самолёта, которое обойдётся странам в миллиарды долларов, есть и ещё одна цель — Вашингтон, подчёркивает издание. Германия и Франция надеются, что реализация этого проекта избавит европейских союзников от необходимости покупать американские военные самолёты.

Новейший многофункциональный истребитель-бомбардировщик Пентагона F-35 пользуется в Европе особой популярностью. На его приобретение решились, среди прочих, Великобритания, Норвегия, Италия, Нидерланды и Дания. Финляндия и Бельгия раздумывают над покупкой этих самолётов, стоимость каждого из которых составляет порядка $100 млн.

Этот факт вызывает негодование у таких европейских производителей, как Airbus или французский Dassault Aviation, которые стремятся продавать свои самолёты соседям, отмечается в статье.

Над покупкой американских самолётов размышляет и Германия — стране необходимо заменить некоторые из её устаревающих самолётов Tornado, пока не создан будущий самолёт совместного производства с Францией.

Как сообщается в статье, в четверг министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и её французская коллега Флоренс Парли подписали соглашение на авиационном шоу в Берлине. В рамках этого договора две страны собираются сконструировать собственный военный самолёт и поставить его на вооружение к 2040 году.

Как сообщается в статье, это соглашение заключено на фоне решения Франции и Германии увеличить расходы на оборону, связанного с напряжёнными отношениями с Россией. Также обе страны планируют ряд других совместных проектов по разработке военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов и танка. Эти проекты помогут создать сильную европейскую оборону, отметила Флоренс Парли.

Амбициозный проект по созданию боевого самолёта не обходится без трудностей, пишет американская газета. Когда Европа пыталась разработать военный самолёт в прошлый раз, Франция осталась в стороне и предпочла продолжению сотрудничества с Германией, Испанией, Италией и Великобританией создание собственной авиационной техники.

В преддверии объявления о создании нового военного самолёта компании Airbus и Dassault Aviation стали бороться за первенство в проекте. В среду они объявили, что будут работать над проектом вместе. По словам исполнительного директора французской компании, проект укрепит политические и военные связи между ведущими странами Европы и поможет активизировать её аэрокосмическую промышленность. В свою очередь представитель Airbus подчеркнул важность промышленной мотивации этого партнёрства и заявил, что Европа никогда ещё не была более решительно настроена на защиту и развитие своей политической и промышленной автономии и суверенитета в сфере обороны.