Deutsche Welle: российские газовые турбины вряд ли смогут конкурировать с немецкими

После «международного скандала» в связи с размещением турбин Siemens в Крыму Кремль поручил российским компаниям создать отечественные турбины, которые заменили бы иностранные, пишет Deutsche Welle. Однако, по словам экспертов, создание турбин требует «огромных финансовых затрат», и российские технологии вряд ли будут конкурентоспособными на международном рынке, отмечает издание.
Большие турбины в России представляют собой фактор «большой политики», пишет журналист Deutsche Welle Андрей Гурков. После того как в прошлом году российская государственная компания «Ростек» разместила в Крыму четыре турбины немецкой фирмы Siemens, это вызвало «международный скандал», так как после «аннексии Крыма» против Москвы действуют санкции, в том числе в области энерготехники.
Впоследствии российские фирмы получили поручение разработать отечественные турбины, которые могли бы заменить иностранные. Однако разработка больших турбин требует огромных финансовых затрат. По словам директора Института паровых и газовых турбин Рейнско-Вестфальского технического университета в Аахене Манфреда Кристиана Вирзума, речь идёт о «сотнях миллионах евро или долларов». Учёный рассказал, что ему известно, что в России существуют технологии для создания турбин, однако они «не самые новые, большие и эффективные».
Как отметил представитель Немецкой ассоциации машиностроения и промышленного оборудования Маттиас Целингер, большие газовые турбины на сегодняшний день — это «одни из самых затратных машин». Кроме того, технологические препятствия для выхода на рынок «крайне велики», добавил эксперт.
Однако Москва и не стремится к тому, чтобы российские инженеры производили продукт, способный конкурировать на международном рынке, и думает скорее об отечественном рынке, отмечает автор материала. По словам заместителя министра энергетики России Андрея Черезова, потребность в турбинах не очень велика — всего 1—3 турбины в год.
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