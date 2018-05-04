SZ: Германия откажется от экономии на армии ради защиты от «российского агрессора»

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен планирует провести масштабную модернизацию немецкой армии, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на официальный документ бундесвера. В отличие от своих предшественников, фон дер Ляйен намерена не экономить на армии и сосредоточиться на национальной и европейской обороне, так как после начала кризиса на востоке Украины Евросоюзу вновь угрожает «опасность», добавляет издание.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен намерена провести фундаментальную модернизацию немецких вооружённых сил, сообщает журналист Süddeutsche Zeitung Майк Шимански. Она планирует положить конец многолетней концентрации на заграничных операциях и сосредоточиться «в одинаковой степени на обороне Германии и ЕС». Это следует из официального документа «Концепция бундесвера». В нём сказано, что бундесвер должен быть готов «внести вклад в обеспечение национальной безопасности».

В сопроводительном документе отмечается, что оборона страны и ЕС представляет собой «самую амбициозную задачу, требующую больших доработок». Бундесвер должен получить миллиарды евро, так как прошлые упущения делают необходимым «восстановление полностью потерянных структур». В свою очередь, политическая оппозиция говорит о «реформе бундесвера через заднюю дверь». Причиной для модернизации называется «изменившаяся ситуация в безопасности». В течение многих лет внимание Германии было направлено на конфликты вдали от границ Европы. Это дало основание для заявления бывшего министра обороны Петера Штрука о том, что «безопасность Германии нужно защищать на Гиндукуше» и побудило экс-министра обороны Карла-Теодора цу Гуттенберга отменить обязательную военную службу.

Предшественники фон дер Ляйен вели режим «систематической экономии» на армии. Однако конфликт на востоке Украины вновь заставил обратить внимание на оборону страны и Евросоюза. «Аннексия Крыма» Россией продемонстрировала, что европейский мир может оказаться в опасности. В отличие от своих предшественников, фон дер Ляйен призывает полностью переоснастить армию. Особое внимание при этом уделяется кибербезопасности и киберзащите.

«Потенциальные агрессоры используют гибридные методы, такие как диверсии, дезинформация, пропаганда и часто незаметные кибератаки, и тем самым наносят удар по открытости и свободе немецкого общества», — утверждается в документе. Только на текущий срок полномочий фон дер Ляйен уже подала запрос о выделении €12 млрд, что вызвало жёсткие споры с партнёром по правительственной коалиции — социал-демократами. По словам представителя СДПГ Йоханнеса Карса, фон дер Ляйен «провалилась», а Министерство обороны «не функционирует». В свою очередь, лидер социал-демократов Андреа Налес заявила, что «самое лучшее вооружение — необязательно самое масштабное».