Губернатор Огайо: Путин сам «ненароком» объединил Запад

Владимир Путин сам помог Западу сплотиться и выступить против Москвы единым фронтом, заявил в интервью CNN губернатор штата Огайо и бывший телеведущий Джон Касич. Как полагает политик, об этом свидетельствуют санкции, введенные в отношении России рядом западных стран после отравления в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Вчера вечером на собрании своих сторонников в городе Вашингтон, штат Мичиган, президент Трамп заявил, что никто так жёстко не обращался с Владимиром Путиным, как он — по его словам, он был настолько жёсток, что Путин теперь пытается различными путями саботировать его достижения на президентском посту. Но я хотел задать вам вопрос по более общей теме: считаете ли вы, что администрация Трампа проводила и проводит достаточно жёсткую политику по отношению к путинской России?



ДЖОН КАСИЧ, губернатор штата Огайо: Знаете, с отравления того бывшего агента в Лондоне, ситуация в этом плане начала улучшаться. Путину удалось объединить Запад, причём до такой степени, которой нам видывать раньше не приходилось, Джейк. Поэтому были введены санкции — и, вероятно, ещё будут введены дополнительные меры.



Как бы то ни было, факты заключаются в том, что французы, немцы, британцы, американцы — в общем, все мы теперь начинаем заявлять о том, что Путин — бандит, и что ему надо давать сдачи. Так что Путин ненароком сделал для сплочения Запада больше, чем сам Запад для этого сделал.



Вы говорите, что могут быть введены и дополнительные санкции, однако, судя по вашим словам, в целом вы на стороне президента Трампа в том, что касается его шагов по решению российского вопроса.



ДЖОН КАСИЧ: Я считаю, что в последнее время он предпринимает правильные меры, и что его стоит за это похвалить — так же, как я его хвалил за давление, оказанное им на Северную Корею. Знаете, критиковать Дональда Трампа — это не моя должностная обязанность, а люди этого не понимают. Я открыто высказываю определённые вещи не потому, что я надеюсь заработать какие-то политические очки. Я беспокоюсь о своей стране, существующих в ней разногласиях и постоянно предпринимаемых кем-то усилиях по поддержанию раскола между нами. Но, в конечном счёте, когда президент заслуживает похвалу, когда Дональд Трамп заслуживает похвалу, я буду его хвалить. А почему нет? Это же справедливо.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 29 апреля 2018 года.