Поразительное сходство: в Испании нашли двойника Трампа — бабушку

В испанской деревне нашли двойника президента США Дональда Трампа, и им оказалась 64-летняя женщина, не имевшая представления о том, кто такой Трамп, сообщает El Mundo. Отмечается, что женщина ничуть не оскорблена подобным сравнением и пришла в восторг, узнав о своём неожиданном успехе.
В испанской деревне нашли двойника президента США Дональда Трампа, и им оказалась 64-летняя женщина, сообщает El Mundo.
«Двойника» Трампа зовут Долорес Лейс, и она работает в поле в испанской деревушке Нантон с населением всего 500 человек. До недавнего времени Лейс даже не имела представления о том, кто такой Трамп, отмечает издание.
«Если бы я знала, я бы не стала выкладывать фотографию», — уверяет автор снимка, журналистка Паула Васкес.
По словам Васкес, она заметила Лейс совершенно случайно и сначала даже не обратила внимание на её внешнее сходство с американским лидером. Сообщается, что Васкес приехала в Нантон, для того чтобы пообщаться с местными жителями, так как работала над статьёй на тему сельского хозяйства для местной газеты. Из окна своей машины журналистка увидела Лейс, идущую домой с мотыгой на плече, и сделала её фотографию.
«Я выставила её, потому что мне понравились её структура, содержание и цвет, но я даже не заметила сходства, лично мне это не так заметно», — приводит издание слова Васкес.
Однако фотография привлекла к себе внимание пользователей и быстро распространилась по социальным сетям. И по одной простой причине: внешность женщины «практически идентична» внешности Трампа, пишет издание.
Когда Васкес приехала к новоиспечённой звезде социальных сетей, та уже знала о своём успехе.
«Боже мой, моё фото проделало большой путь. Мне кажется, это из-за цвета волос», — предположила Лейс. На вопрос, не кажется ли ей такое сравнение оскорбительным, женщина сказала, что совсем не оскорблена. Узнав обо всём от своих дочерей, Лейс пришла в восторг, сообщает El Mundo.
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