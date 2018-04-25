FT: Трамп назвал условие для пересмотра решения по ядерной сделке с Ираном

В ходе переговоров с Эммануэлем Макроном Дональд Трамп заявил, что может изменить решение о выходе США из ядерной сделки, передаёт Financial Times. Отмечается, что Трамп готов не покидать сделку, в случае если будет согласовано отдельное соглашение, которое обеспечит более жёсткий контроль над ракетной программой и ядерными объектами Ирана.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что может поменять своё решение относительно выхода США из ядерной сделки с Ираном после переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном, передаёт Financial Times.

«Как минимум мы могли бы быстро достичь соглашения между собой. Я думаю, мы достаточно близки к пониманию друг друга», — приводит издание слова Трампа, который ранее обещал, что США покинут сделку, если до 12 мая не будут исправлены серьёзные недостатки, которые он видит в соглашении.

В свою очередь Макрон заявил, что во время переговоров в Белом доме лидеры обсудили «новые» решения проблемы. Президент Франции подчеркнул важность международного сотрудничества с целью сдерживания укрепления Ираном своей роли на Ближнем Востоке, а также для того, чтобы убедиться, что республика не возобновит работу над своей ядерной программой после истечения срока действия соглашения в 2025 году.

При этом Трамп сказал, что может изменить своё мнение и не покидать сделку, в случае если США и страны ЕС согласуют отдельное соглашение, которое обеспечит более жёсткий контроль над ракетной программой и ядерными объектами Ирана.

Издание отмечает, что Франция, Великобритания и Германия настаивают на своём нежелании возобновлять существующее соглашение, но отчаянно пытаются не допустить его развала. Страны опасаются, что это может привести к росту нестабильности на Ближнем Востоке, а также запустить гонку вооружений.

Тем не менее Трамп предупредил Тегеран, что, «если они возобновят свою ядерную программу, у них будут такие проблемы, каких никогда не было».

Не остался в стороне и лидер Ирана Хасан Рухани, который заявил, что, «в случае если кто-то нарушит соглашение, то должен знать, что столкнётся с серьёзными последствиями. Иран готов ко всем возможным ситуациям».

При этом директор европейского отдела Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли полагает, что визит Макрона в США может помочь Трампу преодолеть неприязнь к международным альянсам, однако вряд ли поможет французскому президенту добиться желаемого.

«Он нашёл уникальный способ общения с президентом Трампом… но, вероятно, он не добьётся своей цели», — цитирует Financial Times слова Конли.