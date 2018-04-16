Эксперт Das Erste: в Сирии Запад свернул с «политически корректного пути»

С точки зрения международного права, ракетные удары западной коалиции по территории Сирии как минимум спорны, заявил в эфире немецкого телеканала Das Erste эксперт берлинского Фонда науки и политики Маркус Кайм. По его словам, Запад элементарно решил не идти по «политически корректному пути» — а именно дождаться результатов расследования Организации по запрету химического оружия.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ещё не установили, действительно ли в Думе применялось химическое оружие, а ракетные удары уже были нанесены. На ваш взгляд, насколько они оправданы?



МАРКУС КАЙМ, эксперт берлинского Фонда науки и политики: Они как минимум спорны, с точки зрения международного права. Только одна инстанция может санкционировать военные удары и операции — и это Совет Безопасности ООН. Единства в нём, однако, нет, и он не даёт разрешения из-за противоречий между Соединёнными Штатами и Россией. Поэтому, с точки зрения права, это (ракетные удары западной коалиции по Сирии. — ИноТВ) по меньшей мере проблематично. По политически корректному пути — дождаться результатов расследования — решили (на Западе. — ИноТВ) просто не идти.



Ракетные удары, однако, были очень ограниченными. Как это скажется на конфликте в Сирии?



МАРКУС КАЙМ: Это главный вопрос. Боюсь, что вообще никак. Такие же ракетные удары нанесли в 2017 году — в похожей ситуации. Год назад ещё теплилась надежда, что таким образом удастся хоть немного изменить ход войны. В первую очередь была надежда, что удастся найти политическое решение — заставить правительство Асада пойти на уступки в процессе мирного урегулирования под эгидой Организации Объединённых Наций. Ни тому, ни другому не суждено было сбыться. С тех пор мы неоднократно становились свидетелями применения оружия массового поражения — если быть точным, то химического оружия. Режим Асада дал понять, что не готов идти на уступки. Поэтому я не считаю, что этот очень ограниченный удар поспособствует политическому урегулированию конфликта.



Дата выхода в эфир 15 апреля 2018 года.