Global Times: противостояние Западу — серьёзный вызов для России

Если США в конце концов решат нанести удар по Сирии, последствия могут быть более плачевными, чем после прошлогоднего американского удара по сирийской авиабазе, поскольку Россия может нанести ответный удар, считает Global Times. Как отмечает издание, сегодняшний конфликт проверит Россию на решимость и способность противостоять стратегическому давлению Запада.

Если США в конце концов решат нанести удар по Сирии, последствия могут быть более плачевными, чем после прошлогоднего американского удара по сирийской авиабазе, считает Global Times.

Военные действия США год назад были «резкими». Масштаб операции был невелик, и она проводилась только Соединёнными Штатами. На этот раз Вашингтону требуется больше времени, чтобы подготовить план. По-видимому, это будет многонациональная широкомасштабная операция, и она будет похожа на «решающий поединок», утверждает издание.

Нынешний кризис наступил сразу после высылки российских дипломатов из США и Евросоюза. Сегодняшние отношения между Москвой и Западом можно назвать «самыми враждебными», а конфликты — «самыми жёсткими» с момента окончания холодной войны.

«Москву загнали в угол. Многие российские чиновники заявили, что Россия будет сбивать ракеты, летящие в Сирию. Некоторые отмечали, что страны, откуда полетят ракеты, также будут взяты под прицел. Эти заявления широко цитировались в западных СМИ, и многие считают их признаком усиления конфликта», — пишет Global Times.

Конфликт проверит Россию на решимость и способность противостоять стратегическому давлению Запада. После распада Советского Союза расширение НАТО в Восточной Европе продолжало «разрушать стратегическое пространство» Москвы. Крымский вопрос привёл к всеобъемлющим экономическим санкциям Запада. Недавняя победа правительственных сил Сирии укрепила единственную «стратегическую границу» России на Ближнем Востоке. Запад начинает испытывать трудности в конкуренции с Россией в Сирии, и поэтому он готовится к тому, чтобы «заставить Москву смириться» с ударами по Сирии.

Если Запад начнёт военные действия в Сирии, где размещены российские войска, это будет то же самое, как если бы Россия нанесла удары по Японии или Южной Корее, где присутствуют вооружённые силы США. Если бы Россия когда-нибудь решилась на такое, Вашингтон «не стал бы сидеть сложа руки», считает издание.

Перед Кремлём стоит сложный выбор. Если он допустит удары США и их союзников по Сирии, это пошатнёт положение Москвы. В этом случае Россия может столкнуться с ещё «более беспринципным давлением» со стороны Запада. Если Россия решит оказать сопротивление, конфронтация с Западом будет только усиливаться. Но способность России противостоять иностранной агрессии сильна. Она обладает большим запасом военных средств, чтобы нагнать страх на противника.

«Как только НАТО начнёт прямые военные действия против Сирии, ударит ли Россия в ответ? Хватит ли у России для этого смелости и возможностей? Это будет испытание. Но если Россия ответит, что это будет значить для всего мира? Ещё большее испытание», — утверждает Global Times.