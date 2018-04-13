Welt: в случае доказательства химатаки в Сирии Москва переложит вину на повстанцев

Если экспертам Организации по запрещению химического оружия удастся доказать, что в Думе (Сирия) было применено химоружие, то Москва заявит, что его использовал не Асад, а повстанцы и «радикальные исламисты», чтобы «натравить» Запад на сирийское правительство, сообщает корреспондент Welt Кристоф Ваннер. Таким образом, возможность конфронтации между США и Россией сохраняется, если Вашингтон нанесёт удар по Сирии, добавляет Ваннер.

Как русские наблюдают за ситуацией в Сирии?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Очень внимательно, Томас, как ты можешь представить. Русские разместили в Думе военную полицию, во-первых, чтобы взять под контроль город, покинутый повстанцами. Сейчас это пространство, где не действуют законы. Во-вторых, чтобы совершенно чётко контролировать работу экспертов Организации по запрещению химического оружия.

Если в ходе этого анализа выяснится, что здесь не было применено химическое оружие, то тогда русские окажутся правы, будут довольны и, возможно, сперва немного расслабятся. Если же выяснится, что в Думе действительно было применено химоружие, тогда, видимо, русские скажут: «Да, но оно было применено не Асадом, а повстанцами, радикальными исламистами, которые хотели натравить Запад на их врага Асада».

Я думаю, что позиция России, согласно которой Асад не имеет к газовой атаке никакого отношения, не изменится. И таким образом, эта крайне опасная ситуация сохраняется, а именно возможность конфронтации между американцами и русскими, в случае если американцы действительно нанесут удар. Русские сегодня также сообщают, что они зафиксировали полёты разведывательных самолётов армии США над своими военными базами в Сирии.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2018 года.