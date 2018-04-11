Welt: обмен ударами России и США в Сирии поставит мир на грань ядерной войны

Если США совершат военный удар в Сирии и тем самым нанесут ущерб находящимся там российским военнослужащим, то Москва пойдёт на ответный удар, сообщает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По мнению многих российских экспертов, в таком случае мир окажется «на грани ядерной войны».
Какими будут последствия, если США в одиночку или же вместе с Францией действительно решатся на военный удар в Сирии? Как в таком случае отреагирует Кремль и президент Владимир Путин?
КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt (TV): Российские военные рассматривают все варианты. Генштаб имеет очень чёткую позицию, согласно которой, если американским военным ударом российским солдатам будет нанесён вред, то это может привести к ответному удару российской армии.
Тему конфронтации обеих сверхдержав в Сирии анализируют многие военные эксперты в Москве. Высказываются очень многие спокойные, неистеричные эксперты. Например, известный человек, Александр Гольц, заявил на радио «Эхо Москвы», что если в Сирии произойдёт столкновение США и России, то мир будет находиться на грани ядерной войны.
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