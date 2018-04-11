Times: Мэй отказала США в совместном ударе по Сирии

В телефонном разговоре с американским президентом глава британского правительства Тереза Мэй отвергла идею нанесения удара по Сирии. По её словам, Лондону необходимо получить больше доказательств причастности «режима Асада» к предполагаемой химической атаке в сирийской Думе, передаёт The Times.

Тереза Мэй отказалась от совместного с США военного удара по Сирии. В телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом британский премьер-министр заявила, что её стране нужно больше доказательств того, что правительство Башара Асада виновно в совершении химической атаки в окрестностях Дамаска, пишет The Times.

По словам издания, в то время как Лондон отвергал предложение Вашингтона, инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовились к отправке в регион, где якобы было использовано отравляющее вещество. По неподтверждённым данным, в результате применения хлора там погибли 40 сирийцев.

В понедельник Трамп пообещал, что он определится с американским ответом в течение 48 часов. Но с приближением этого крайнего срока складывается ощущение, что Белый дом также решил воздержаться от «неминуемого удара». По-видимому, на его планах сказалось участие в сирийском конфликте России и Ирана, полагает The Times.

Президент Франции Эммануэль Макрон обещал наказать сирийские власти, если будет подтверждено, что они пересекли красную черту и использовали отравляющее вещество. Однако, по-видимому, позже он также решил ограничить ответные меры и заявил, что Париж сосредоточится только на ударах по «объектам по производству химического оружия».

Накануне Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, которая постановила провести полное расследование химатаки в сирийской Думе. Позицию Москвы поддержала только Боливия, а Китай предпочёл воздержаться.

Российские представители сочли голосование в Совбезе ООН уловкой, цель которой «оправдать военное вмешательство». Однако две предложенные Москвой резолюции, призывающие провести расследование без установления виновных, были также отвергнуты членами международной организации.

Ранее Тереза Мэй заявляла: «Мы будем работать с нашими союзниками… важно оценить, что именно произошло». Её тон резко контрастировал с риторикой американских властей. Так, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон обвинила Асада в «геноциде» и назвала военный ответ «целесообразным», напоминает издание.

Между тем Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) призвала авиакомпании соблюдать осторожность в Восточном Средиземноморье в течение следующих 72 часов. В качестве причины указывается вероятность бомбардировки сирийской территории, обращает внимание The Times.