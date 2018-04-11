Das Erste: Совбез ООН трижды не смог договориться о расследовании химатак в Сирии

Три попытки Совета Безопасности ООН договориться по поводу дальнейших действий в Сирии потерпели провал, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Американский и два российских проекта резолюции по расследованию гипотетической химической атаки в сирийском городе Дума так и не были приняты, однако эксперты ОЗХО намерены проверить, действительно ли на месте применялся отравляющий газ.

Совету Безопасности ООН не удалось принять резолюцию по поводу химической атаки в Сирии, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

Три резолюции оказались отвергнуты одна за другой: участникам заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке так и не удалось выработать общую позицию по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума. Сначала было отклонено предложение США, затем — два российских проекта. В последнем из них Россия приветствовала расследование ОЗХО. Резолюцию одобрили пять стран, четыре её отклонили, ещё шесть — воздержались. Для принятия документа потребовалось бы девять голосов за и отсутствие наложенного вето, уточняет издание.

По словам представительницы Великобритании Карен Пирс, её страна проголосовала против резолюции, потому что команда ОЗХО уже находится на пути в Сирию. Кроме того, она будет расследовать только, имело ли место применение отравляющего вещества, но не искать тех, кто за ним стоит.

До этого Россия наложило вето на проект США, согласно которому предполагалось создать новый комитет для расследования соответствующего инцидента. Встречное предложение России по созданию специального органа расследования также не получило необходимого большинства голосов.

Никки Хейли, представляющая в ООН американскую сторону, раскритиковала российскую инициативу как дающую правительству в Москве возможность подобрать следователей и дать оценку результатам.

Как напоминает немецкий телеканал, в ноябре Россия при помощи вето воспрепятствовала продолжению работы группы, уже созданной Советом Безопасности. Эта группа четыре раза назвала состоящее в союзе с Россией сирийское правительство ответственным за химические атаки. Поэтому Россия утверждает, что эта рабочая группа — лишь марионетка сил, действующих против Дамаска, подчёркивается в статье.

Российский представитель Василий Небензя выразил сожаление по поводу провалившейся попытки принять резолюцию по сирийскому вопросу и призвал США и Великобританию воздержаться от военного удара по Сирии.

Как сообщает издание, в ОЗХО уже направили запрос сирийскому правительству, чтобы то создало условия для проведения экспертного расследования. Когда именно должна начать работу команда специалистов ОЗХО, в организации пока не говорят. По данным сирийского новостного агентства, президент Башар Асад сам высказался за расследование ОЗХО и пригласил сотрудников организации приезжать в Думу.

По мнению представителя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгения Серебренникова, организация, наконец, должна начать осуществлять те функции, для выполнения которых она была создана.

Сирия, а также поддерживающие её Россия и Иран отрицают, что в Думе была произведена химическая атака. Гуманитарные организации, действующие в контролируемом повстанцами городе, сообщают, что в субботу там была применена бомба, начинённая отравляющим газом. В настоящее время ООН сообщает о 49 погибших, передаёт Das Erste.