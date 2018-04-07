Швейцарский историк: с Путиным или без него — Россия никогда не подчинится Западу

Россия никогда не подчинится и никогда не станет частью западного общества с его ценностями, заявил в интервью Berner Zeitung директор Института по изучению Восточной Европы в Цюрихском университете Йероним Перович. Россияне считают себя «самодостаточной евразийской великой державой, и всё это независимо от Путина», подчеркнул швейцарский историк.
Запад упустил свой шанс сильнее интегрировать Россию, заявил в интервью швейцарской газете Berner Zeitung директор Института по изучению Восточной Европы в Цюрихском университете Йероним Перович.
«При помощи санкций Запад надеялся ослабить российский режим, а вышло как раз наоборот. Президентские выборы в России показали, что население его поддерживает», — подчеркнул швейцарский историк.
В ходе интервью Перович настоятельно порекомендовал западным странам не прибегать к «крайним мерам» против Российской Федерации. «В Соединённых Штатах уже царит антироссийская истерия», — предупредил руководитель научного института.
По мнению историка, для Запада победа Владимира Путина на президентских выборах в России — «шанс снизить напряжённость».
«Он пользуется большой поддержкой населения и ещё раз просидит в седле шесть лет. Поэтому он может себе позволить пойти навстречу Западу. В противном случае Россия может недополучить необходимые инвестиции. Путин нуждается в европейцах — они главные покупатели нефти и газа. Кроме того, Российская Федерация гораздо сильнее вовлечена в глобальную экономику, чем Советский Союз когда-либо», — пояснил Йероним Перович.
Швейцарский историк также призвал политиков «пересилить себя» и начать переговоры на высшем уровне. «Новой Ялты быть не должно, но мы должны задуматься о новой архитектуре безопасности, которая подразумевает более тесное сотрудничество с Россией», — отметил Перович.
«Российская Федерация никогда не подчинится и никогда не станет частью западного общества с его ценностями. Россия считает себя самодостаточной евразийской великой державой, которая отстаивает свои интересы по всему миру, и всё это независимо от Путина», — констатировал директор Института по изучению Восточной Европы в Цюрихском университете.
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