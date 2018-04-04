Al-Quds Al-Arabi: «красная угроза», «зелёная угроза», Путин — Америке всегда нужен внешний враг

С давних времён наличие внешнего врага является стратегической необходимостью, поскольку народ может объединить только внешняя угроза. Как пишет издание Al-Quds Al-Arabi, российская мощь под руководством Владимира Путина начала постепенно увеличиваться — и именно поэтому Запад начал работать над демонизацией России.

Внешний враг представляет собой стратегическую необходимость, которую утвердил Макиавелли в своей знаменитой книге «Государь». В ней он советовал одному из местных итальянских правителей того времени создать внешнего врага, если такого не существует, поскольку народ может объединить только внешняя угроза. И, как пишет Al-Quds Al-Arabi, с тех пор государства создают себе врагов как для того, чтобы объединить народ внутри страны, так и для того, чтобы направить его внимание за рубеж.

Как пишет автор статьи, западные СМИ в период холодной войны преуспели в демонизации коммунизма и изображали его как врага, против которого должны подняться все западные народы, которые действительно сохраняли единство перед лицом Советского Союза и «красной угрозы» вплоть до распада Советского государства. Но после того как СССР рухнул, средства массовой информации начали раздувать пожар вокруг так называемой зелёной угрозы, то есть исламской.Таким образом, народы этих стран стали воспринимать исламистов как новую угрозу, которая заменила собой угрозу со стороны коммунизма.

Однако после того как исламская угроза стала исчезать, появилась необходимость создать нового внешнего врага в соответствии с положениями макиавеллизма. Когда Россия под руководством Путина стала возвращаться на международную арену и конкурировать с Западом более чем на одном направлении, новое российское руководство стало восприниматься в качестве объекта, который мог бы стать таким внешним врагом.

«Никто не отрицает, что новая Россия ближе к государству-изгою, чем к бывшему Советскому Союзу, который на самом деле представлял собой экзистенциальную угрозу для Запада, однако российская мощь, несомненно, начинает постепенно увеличиваться, чему необходимо заранее противостоять. Именно поэтому Запад начал работать над демонизацией этого государства и тем самым запугивать своих граждан», — пишет Al-Quds Al-Arabi.

Как заключает автор статьи, Америка не может жить без внешнего врага и даже прибегает к его созданию — так, как это произошло с исламистскими группировками. Но нельзя забывать, что и Россия, если судить по новой военной доктрине, подписанной Путиным два года назад, также играет в эту старую игру. В новой версии документа утверждается, что главный враг России — Америка. Другими словами, Россия, в свою очередь, снова начала демонизировать западного врага, чтобы объединить народ внутри страны.

«Таким образом, можем ли мы рассматривать коллективное американо-европейское наказание России и высылку более 140 российских дипломатов из более чем 16 стран за попытку отравить российского шпиона в Великобритании как точку отсчёта для объявления России в качестве нового врага Запада? Россияне опасаются возвращения холодной войны в новом обличье. Будет ли Россия новым врагом Запада в грядущие десятилетия? Поживём — увидим», — подводит итог издание.