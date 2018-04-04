Al-Quds Al-Arabi: «красная угроза», «зелёная угроза», Путин — Америке всегда нужен внешний враг
Внешний враг представляет собой стратегическую необходимость, которую утвердил Макиавелли в своей знаменитой книге «Государь». В ней он советовал одному из местных итальянских правителей того времени создать внешнего врага, если такого не существует, поскольку народ может объединить только внешняя угроза. И, как пишет Al-Quds Al-Arabi, с тех пор государства создают себе врагов как для того, чтобы объединить народ внутри страны, так и для того, чтобы направить его внимание за рубеж.
Как пишет автор статьи, западные СМИ в период холодной войны преуспели в демонизации коммунизма и изображали его как врага, против которого должны подняться все западные народы, которые действительно сохраняли единство перед лицом Советского Союза и «красной угрозы» вплоть до распада Советского государства. Но после того как СССР рухнул, средства массовой информации начали раздувать пожар вокруг так называемой зелёной угрозы, то есть исламской.Таким образом, народы этих стран стали воспринимать исламистов как новую угрозу, которая заменила собой угрозу со стороны коммунизма.
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