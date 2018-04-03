Nordkurier: Берлину следует отказаться от двойных стандартов в отношении России

Берлину следует начать «новую главу» в отношениях с Москвой, несмотря на позицию Вашингтона и Лондона, пишет Nordkurier. Германии необходимо отказаться от политики двойных стандартов и признать, что ЕС и США делают вещи, «которые, с точки зрения России, можно критиковать», добавляет издание.

«Германия должна немедленно начать новую главу в отношениях с Россией, даже если это не подходит США и Великобритании, — пишет журналист Nordkurier Карстен Корфмахер. — Мы должны вести с Россией переговоры как партнёры и на равных».

Россия «позволяет себе вещи, которые можно критиковать». Украина, Сирия, хакерские лаборатории или попытки манипуляций демократическими процессами неприемлемы, однако эти действия следует оценивать в их политическом контексте.

К этому контексту также относится то, что ЕС и США делают вещи, которые можно критиковать с российской точки зрения: расширение НАТО на восток, вооружение, военная «игра мускулами». «И всё же бросается в глаза, что мы относимся к России и нашим западным партнёрам по двойным стандартам», — отмечает автор материала.

Германия не выслала американских дипломатов после того, как они тайно прослушивали канцлера Ангелу Меркель. «До тех пор, пока одни и те же действия у партнёра называются «мирной миссией», а у другого — «империализмом», мы также частично виноваты в обострении отношений с нашим партнёром Россией», — резюмирует автор Nordkurier.