DLF: бывший советник Гельмута Коля указал Западу на «ошибки» в деле Скрипаля

03:00 Умер актёр Святослав Ушаков Старейший артист Нижегородского государственного академического театра драмы имени Горького Святослав Ушаков скончался на 97 году жизни. Об этом-сообщили в пресс-службе театра.

02:42 В Москве возбуждено дело по факту убийства полицейского на станции метро Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника полиции в московском метро. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

02:26 В ЦПВС заявили о 18 случаях нарушения прекращения огня в Сирии Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооружённых формирований за сутки зафиксированы 18 раз на территории идлибской зоны деэскалации.

02:06 Чалов возглавил бомбардирскую гонку РПЛ по итогам шести туров чемпионата Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов единолично возглавил бомбардирскую гонку Российской премьер-лиги (РПЛ) после шести туров чемпионата.

02:04 Источник: в Москве объявлен план «Сирена» после убийства полицейского на станции метро В Москве объявлен план «Сирена» в связи с розыском подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

01:56 Посольство Италии в Триполи опровергло информацию об эвакуации сотрудников Посольство Италии в Триполи опровергло сообщения об эвакуации сотрудников из-за боевых столкновений в районе ливийского города.

01:54 Месси первым в 21 веке совершил 150 результативных передач в матчах чемпионата Испании по футболу Дважды ассистировав партнёрам в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу с «Уэской», нападающий «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 150 результативных передач в рамках турнира.

01:37 В МВД подтвердили информацию об убийстве полицейского на станции метро в Москве Полиция в Москве разыскивает подозреваемого в убийстве сотрудника правоохранительных органов на станции метро «Курская». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

01:34 Шубенков выиграл международный турнир в Италии в беге на 110 метров с барьерами Россиянин Сергей Шубенков стал победителем международного легкоатлетического турнира в итальянской Падуе в беге на 110 метров с барьерами.

01:21 Серена Уильямс обыграла эстонку Канепи и вышла в четвертьфинал US Open Американская теннисистка Серена Уильямс пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США — четвёртого и последнего в сезоне турнира серии «Большого шлема».

01:16 Источник: неизвестный убил сотрудника полиции на станции метро «Курская» в Москве Неизвестный застрелил постового полицейского на станции метро «Курская» кольцевой линии в Москве. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

01:14 Седьмой в истории ВХЛ матч под открытым небом пройдёт в Альметьевске Седьмой в истории Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) поединок под открытым небом состоится в сезоне-2018/19 в Альметьевске.

01:00 Белый дом выпустил памятную монету в честь саммита Путина и Трампа в Хельсинки Белый дом выпустил памятную монету в честь прошедшей в Хельсинки встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Фотографию монеты опубликовал у себя в Twitter журналист Кеннет Фогел.

00:55 В «Ахмате» сообщили, кто будет исполнять обязанности главного тренера после отставки Ледяхова Исполнять обязанности главного тренера клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» будет 52-летний специалист Руслан Идигов.

00:44 Кадыров прокомментировал отставку Ледяхова с должности главного тренера «Ахмата» Глава Чечни и почётный президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Рамзан Кадыров прокомментировал отставку Игоря Ледяхова с должности главного тренера команды.

00:42 СМИ: Катар может инвестировать миллиарды долларов в немецкие компании Катар намерен сообщить о новых инвестициях в немецкие компании. Как сообщает Handelsblatt, речь идёт о нескольких миллиардах долларов.

00:34 «Хаас» обжалует дисквалификацию Грожана, принесшую Сироткину первое очко в чемпионате «Формулы-1» Команда «Формулы-1» «Хаас» намерена обжаловать дисквалификацию французского гонщика Ромена Грожана по итогам Гран-при Италии из-за несоответствия болида спортсмена техническому регламенту чемпионата.

00:24 Глава МИД Франции заявил о победе Асада в Сирии Президент Сирии Башар Асад победил в гражданском конфликте в стране. Такое мнение выразил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире France-Inter .

00:21 Игрок «Ахмата» — об отставке Ледяхова: не ожидали такого поворота событий, но жизнь продолжается Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал решение главного тренера команды Игоря Ледяхова подать в отставку с занимаемой должности после победы над «Уфой» в матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

00:09 Тренер «Ахмата» Ледяхов подал в отставку после победы над «Уфой» Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов подал в отставку с занимаемой должности после победы над «Уфой» со счётом 2:1 в матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

00:03 «Монако» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Франции по футболу, уступив «Марселю» В матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу «Монако» на своём поле уступил «Марселю» со счётом 2:3.

23:57 В результате обстрела лагеря беженцев в Ливии погибли четыре человека Четыре человека погибли в результате обстрела лагеря беженцев в столице Ливии Триполи.

23:56 «Севилья» проиграла «Бетису» в дебютном матче Промеса в чемпионате Испании В матче третьего тура чемпионата Испании «Севилья» потерпела поражение от «Бетиса» со счётом 0:1.

23:48 Кафельников назвал унылой игру «Спартака» в матче с «Зенитом» Прославленный российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников остался недоволен игрой команды в матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом», который завершился безголевой ничьей.

23:41 Дубль Митришева принёс «Ахмату» победу над «Уфой» в матче шестого тура РПЛ В матче шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» на своём поле обыграл «Уфу» со счётом 2:1.

23:35 «Наполи» потерпел разгромное поражение от «Сампдории» в матче чемпионата Италии по футболу В матче третьего тура чемпионата Италии по футболу действующий вице-чемпион страны «Наполи» на выезде проиграл «Сампдории» со счётом 0:3.

23:32 В Китае в результате наводнения погибли пять человек В провинции Юньнань на юго-западе Китая в результате наводнения пять человек погибли и 16 пропали, заявляют местные власти.

23:21 Форум «Город образования» в Москве посетили более 130 тысяч человек Московский международный форум «Город образования» посетили более 130 тыс. человек, сообщает m24.

23:17 Сироткин набрал первое очко в чемпионате «Формулы-1» благодаря дисквалификации соперника Российский гонщик команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин поднялся на одну позицию в протоколе Гран-при Италии, где он показал 11-й результат.

23:16 У аварийно севшего самолёта в аэропорту Сочи продолжают дежурить спасатели У аварийно севшего самолёта в Международном аэропорту Сочи продолжают дежурить спасатели, сообщает портал «Юга.ру».

23:02 Ласицкене одержала победу на международном легкоатлетическом турнире в Падуе Россиянка Мария Ласицкене выиграла международный легкоатлетический турнир в итальянской Падуе в секторе прыжков в высоту.

23:01 Федун назвал закономерным результат матча «Зенит» — «Спартак» Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал ничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

22:58 Власти Ливии объявили режим ЧП из-за боёв в окрестностях Триполи Правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения в Триполи и его окрестностях из-за боевых столкновений.

22:56 Двукратный обладатель Кубка Гагарина Крис Ли завершил профессиональную карьеру Канадский защитник Крис Ли, известный по выступлениям за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург», завершил профессиональную карьеру в возрасте 37 лет.

22:52 Ханни заявил, что не может понять, почему не получает игровую практику в «Спартаке» Алжирский полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом» выразил недоумение в связи с тем, что не получает игровую практику.

22:44 Фернандо уверен, что в «Спартаке» найдут кем заменить Промеса Бразильский полузащитник «Спартака» Фернандо после ничьей с санкт-петербургским «Зенитом» высказался об отсутствии в команде голландского хавбека Квинси Промеса.

22:42 Российская легкоатлетка Сидорова выиграла международный турнир в Италии Россиянка Анжелика Сидорова выиграла международный легкоатлетический турнир в итальянской Падуе в секторе прыжков с шестом.

22:40 Полиция Норвегии начала расследование после исчезновения соратника Ассанжа Полиция Норвегии организовала расследование в связи с исчезновением эксперта по кибербезопасности и соратника главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхёйса.

22:35 Каррера не исключил привлечения защитников из «Спартака-2» на фоне травм Жиго и Кутепова Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как команда будет решать ситуацию с отсутствием ряда центральных защитников из-за травм.

22:35 Матч со «Спартаком» стал рекордным по посещаемости в постсоветской истории «Зенита» Матч шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком», который завершился безголевой ничьей, установил рекорд посещаемости в постсоветской истории коллектива из Санкт-Петербурга.

22:28 В «Спартаке» сообщили предварительный диагноз Жиго, получившего травму в матче с «Зенитом» В пресс-службе московского «Спартака» сообщили результаты предварительного обследования защитника Самуэля Жиго, получившего травму в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

22:23 Каррера заявил, что у Жиго может быть серьёзная травма Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал травму защитника Самуэля Жиго, полученную французом в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

22:23 Нетаньяху обсудил Сирию и Иран со спецпредставителем госсекретаря США Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил на встрече со спецпредставителем госсекретаря США Джеймсом Джеффри ситуацию в Сирии и «агрессию Ирана». Об этом заявили в пресс-службе израильского правительства.

22:15 Ерохин считает, что «Зенит» на своём поле должен был дожимать «Спартак» Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ничью с московским «Спартаком» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

22:09 В Петербурге задержали вооружённого ружьём мужчину после стрельбы в жилом доме Полиция задержала мужчину, вооружённого охотничьим ружьём, после стрельбы в жилом доме. Об этом заявили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

22:05 Глушаков заявил, что в «Спартаке» не думали об отсутствии Промеса во время матча с «Зенитом» Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что команда не ощутила отсутствия Квинси Промеса в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

21:55 «Уэска» дважды забила «Барселоне» в матче Примеры, но проиграла с разницей в шесть мячей Каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над «Уэской» в матче третьего тура испанской Примеры.

21:46 В Египте обнаружили остатки деревни эпохи неолита В Египте в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия египетско-французская археологическая миссия нашла остатки деревни эпохи неолита.

21:40 Иванович назвал ничью со «Спартаком» неплохим результатом для «Зенита» Защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал ничью с московским «Спартаком» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).