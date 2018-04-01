DLF: бывший советник Гельмута Коля указал Западу на «ошибки» в деле Скрипаля

Западные страны должны наконец-то прекратить накалять ситуацию и начать диалог с Москвой, заявил в интервью Deutschlandfunk бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля. Хорст Тельчик также отметил, что после инцидента в Солсбери Запад напрасно не задействовал целый ряд «инструментов» для снятия напряжённости в отношениях с Россией.
Запад должен наконец прекратить накалять ситуацию и начать диалог с Российской Федерацией, заявил в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля по внешнеполитическим вопросам Хорст Тельчик.
«Постоянно делаются заявления, что диалог продолжается, но его нет», — раскритиковал западных политиков бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности.
«Сначала говорить, начать наконец-то диалог, прекратить накалять ситуацию и задуматься над тем, как можно разрешить противоречия», — потребовал Хорст Тельчик.
В ходе интервью немецкий политолог также выразил своё негодование по поводу того, что для налаживания диалога с Российской Федерацией Запад абсолютно не использует такие «инструменты», как ОБСЕ и Совет Россия — НАТО.
По словам бывшего советника Коля, у него сложилось такое впечатление, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «очень рада инциденту» в британском Солсбери. Отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля «отвлекает всё внимание от беспомощности (Лондона. — ИноТВ) в ситуации с брекситом». Для правительства Мэй «это весьма кстати», добавил Тельчик.
К расследованию дела о покушении на Сергея Скрипаля и его дочь, по мнению экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности, сразу надо было подключить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Перед тем как принимать меры, сначала нужно вступить в диалог и провести переговоры, констатировал немецкий политолог.
В свою очередь, идею западных политиков бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России Хорст Тельчик и вовсе посчитал абсурдной.
«Это наверняка приведёт к обострению противостояния. Тем самым вы смертельно оскорбите российского президента», — предупредил бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля по внешнеполитическим вопросам.
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