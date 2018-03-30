Зрители «1+1» проголосовали против запрета советских фильмов

Большинство зрителей украинского телеканала «1+1» высказались против запрета к показу на Украине советских фильмов. Ранее украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил о внеочередной проверке канала, поскольку они показали в эфире фильм «Служебный роман» с Алисой Фрейндлих, которую внесли в санкционный список.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил о внеочередной проверке канала «1+1». Причиной стал показ 8 марта ленты «Служебный роман» с Алисой Фрейндлих. За день до этого Минкульт внёс актрису в санкционный список из-за поддержки аннексии Крыма. И хотя Госкино прокатное удостоверение у фильма не аннулировало, «1+1», который показал фильм с её участием, всё равно наказали.
Поэтому ТСН решила выяснить у вас, наши зрители, следующее. Вопрос звучит так: «Если в советском фильме, напрмер в «Гараже» или «Кавказской пленнице», нет пропаганды, нужно ли его запрещать?»
Свой ответ вы можете дать на сайте, результаты опроса мы обнародуем уже в конце этого выпуска.
Быть или не быть киноклассике советского периода на наших телеэкранах? В начале выпуска мы спросили, как вы относитесь к запрету советской классики, если там нет элементов пропаганды. Мы уже готовы объявить результаты.
За вариант «Да» проголосовали 9 процентов. Вариант «Нет, ничего плохого в этом нет», поддержали более 80 процентов. Вариант «Лишь если причастные к фильму высказывались против Украины» набрал 10 процентов голосов. Спасибо всем, кто голосовал.
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