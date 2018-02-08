ERR: из российской прессы эстонцы предпочитают журналы о здоровье и, конечно, кроссворды

Несмотря на растущую популярность электронных СМИ, печатные издания всё равно пользуются спросом у читающей публики в Эстонии. При этом и в Таллине, и в Нарве по-прежнему есть торговые точки с широким ассортиментом журналов и газет на русском языке. А некоторые читатели продолжают по традиции ходить в местные библиотеки, чтобы ознакомиться там со свежей русскоязычной прессой, сообщает ERR.

Печатные СМИ ведут неравный бой с интернетом, но продолжают находить своего читателя. Появляется на эстонских прилавках и российская пресса. Сколько изданий доступны на территории Эстонии и какой популярностью они пользуются у читательской аудитории, выясняла наша съёмочная группа.

Казалось, что интернет прочно и надолго вошёл в нашу жизнь и практически полностью вытеснил печатную прессу. Однако и в Таллине, и в Нарве по-прежнему есть торговые точки с широким ассортиментом газет на русском языке из России.

Например, в этот журнальный киоск в Ласнамяэ на заказ привозят из России 74 различные газеты и 113 вариантов журналов на абсолютно любую тематику. Не отстаёт и Нарва. По словам продавцов, популярностью среди русскоязычных жителей Эстонии пользуются российские газеты не о политике — но прежде всего, о здоровом образе жизни, рукоделии и жизни звёзд. И, конечно же, кроссворды.

ТАТЬЯНА МУРАШОВА, продавец: Некоторые — ну это постоянные читатели, берут «Комсомольскую правду», «Совершенно секретно». Но это уже, наверное, более такие пожилые люди.

Большинство бумажных изданий давно имеют и свои электронные версии, которые доступны и зачастую бесплатны для читателя. Но сила привычки и эстетическое удовольствие от прочтения свежей газеты приводит людей в газетные киоски и даже библиотеки.

ТАТЬЯНА КРИВОЛАП, замдиректора Нарвской городской библиотеки: Несмотря на то, что есть электронные версии этих газет, люди привыкли к бумажным носителям. И с удовольствием приходят, выделяют для себя рабочие часы и занимаются здесь у нас, в читальном зале.

Бумажную периодику из России в магазинах и киосках можно приобрести по демократичным ценам: в среднем газета стоит от одного до двух с половиной евро, журналы — чуть дороже. Те, кто не имеет возможности купить все интересующие их издания, всегда желанные гости в библиотеках. По словам заместителя директора Нарвской городской библиотеки, спрос на российские газетные издания довольно высок, и отказываться от подписки на них в ближайшее время не планируют.

ТАТЬЯНА КРИВОЛАП: Конечно, читают газеты — и «Российскую газету», и «Красную звезду», и «Комсомольскую правду». Зачем покупать газеты, если они есть в библиотеке? И когда есть чувство голода к чтению, то читают. Есть читатели, у которых этот интерес к чтению уже многие и многие годы. И пока есть такие читатели — мы на них ориентированы, мы будем выписывать эти газеты.

Дата выхода в эфир 06 февраля 2018 года.