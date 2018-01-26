ERR: заключённым строгого режима приплачивают за изучение эстонского языка

В Вируской тюрьме, которая считается исправительным учреждением самого строгого режима в Эстонии, заключённых финансово стимулируют для изучения государственного языка. Если тестирование показывает, что заключённый недостаточно владеет эстонским, то языковые курсы включают ему в индивидуальный план отбытия наказания и доплачивают за их посещение около €70 в месяц, сообщает ERR.

В исправительном учреждении самого строгого режима в Эстонии — Вируской тюрьме — пытаются давать заключённым все больше возможностей для контакта с внешним миром, чтобы после освобождения им было максимально просто влиться в общество. С той же целью заключённых деньгами мотивируют учить эстонский язык.

Помимо обычных хозяйственных работ, в тюрьме есть ещё одна «работа», за которую заключённым платят — это изучение эстонского языка. Ставка оплаты за изучение эстонского языка — €69,03 в месяц. Из них 30% заключённому выплачивают каждый месяц. Остальные 70% от ежемесячной ставки они получают по окончании обучения, если прошли учебную программу и успешно сдали уровневый экзамен, пишет «Северное побережье».

В ходе оценивания рисков все заключённые, чей срок наказания превышает шесть месяцев и для кого эстонский не является родным языком, должны пройти тест на уровень владения государственным языком. Если владение госязыком недостаточное, то обучение языку включают в индивидуальный план отбытия наказания, который составляют для заключённых, отбывающих срок более года.

«Если бы за изучение госязыка зарплату не платили, многие заключённые предпочли бы учёбе хозработы (уборка, сортировка мусора и т.д.), что дало бы им сразу частичный денежный доход, однако не повысило бы конкурентоспособность заключённых на свободном рынке труда после освобождения из тюрьмы и не поддержало бы их ресоциализацию так, как это сделало бы улучшенное владение государственным языком», — пояснила советник отдела ресоциализации Министерства юстиции Эмма Бахманн.

Обязанность изучения госязыка не распространяется на иностранцев и тех, кого после отбытия наказания ждёт высылка из страны.

Дата публикации 26 января 2018 года.