112: Украина пожертвовала крымским флотом ради военного усиления

Во время присоединения Крыма к России украинские Военно-морские силы «отдали себя в жертву», чтобы помочь Киеву мобилизовать армию и организовать АТО. Об этом в интервью «112 Украина» поведала помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк.
В 2014 году во время присоединения Крыма к России украинский флот «отдал себя в жертву», чтобы Киев получил возможность мобилизовать армию. Об этом в интервью 112-му каналу рассказала помощник командующего Военно-морскими силами Украины капитан первого ранга Марина Каналюк.
Она напомнила, что на конец февраля 2014-го ВМС остались без руководства. В стране не было командующего флотом, начальника Генштаба, министра обороны и верховного главнокомандующего. При этом, по её словам, в Крыму сотрудники СБУ и МВД перешли на сторону России и не противостояли действиям мирного населения, казаков и представителей самообороны.
«Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения Вооружённых сил Украины в такой ситуации...Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто», — отметила она.
«И государство придумало впоследствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю», — добавила Каналюк.
Она также прокомментировала предложение Москвы вернуть Киеву крымские корабли. На её взгляд, этот жест нужен Владимиру Путину, чтобы «перейти на официальный путь переговоров с Украиной», в том числе о судьбе Донбасса.
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