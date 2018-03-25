112: Украина пожертвовала крымским флотом ради военного усиления

Во время присоединения Крыма к России украинские Военно-морские силы «отдали себя в жертву», чтобы помочь Киеву мобилизовать армию и организовать АТО. Об этом в интервью «112 Украина» поведала помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк.

В 2014 году во время присоединения Крыма к России украинский флот «отдал себя в жертву», чтобы Киев получил возможность мобилизовать армию. Об этом в интервью 112-му каналу рассказала помощник командующего Военно-морскими силами Украины капитан первого ранга Марина Каналюк.

Она напомнила, что на конец февраля 2014-го ВМС остались без руководства. В стране не было командующего флотом, начальника Генштаба, министра обороны и верховного главнокомандующего. При этом, по её словам, в Крыму сотрудники СБУ и МВД перешли на сторону России и не противостояли действиям мирного населения, казаков и представителей самообороны.

«Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения Вооружённых сил Украины в такой ситуации... Мы протянули время до месяца. Поверьте — это было непросто», — отметила она.

«И государство придумало впоследствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю», — добавила Каналюк.

Она также прокомментировала предложение Москвы вернуть Киеву крымские корабли. На её взгляд, этот жест нужен Владимиру Путину, чтобы «перейти на официальный путь переговоров с Украиной», в том числе о судьбе Донбасса.