Stern: в строительстве Крымского моста Россия близка к рекорду

В отличие от многих недостроев канцлера Германии Ангелы Меркель, масштабный проект по возведению Крымского моста будет завершён уже в мае, сообщает Stern. Если глава Кремля Владимир Путин уложится в сроки, то это будет рекорд по скорости постройки, констатирует автор статьи.

Мост между Россией и Крымом — «главный престижный проект» главы Кремля Владимира Путина, пишет Stern. Конструкцию протяжённостью 19 км удалось возвести за какие-то четыре года. Церемония открытия запланирована на 9 мая, День Победы над нацистской Германией, поясняет автор статьи.

Для Киева этот крупный проект — «символ угнетения», продолжает издание. Схожую позицию занимает и немецкая власть. Но Путин смотрит на всё это по-другому. По его мнению, Крым не был «аннексирован». Россия лишь откликнулась на желание жителей Крыма отделиться от Украины и вернуться в лоно «матушки-России».

Практическое назначение моста очевидно для всех, ведь у полуострова нет сухопутной границы с Россией. Автономное снабжение Крыма водой и электричеством столь же важно, но мост — это «явный интеграционный проект», подчёркивает издание. По нему пройдёт четырёхполосная автострада и двухколейная железнодорожная линия. В народе строение прозвали «мостом Путина», отмечает автор.

В августе прошлого года был завершён очень значимый этап строительства, напоминает Stern. На 35-метровой высоте над уровнем моря была смонтирована огромная металлическая арка весом 6 тыс. тонн. Тогда завершить строительство планировали в 2019 году, но после переизбрания Путин заявил, что мост будет готов уже в мае 2018-го.

Если в мае мост действительно откроют для транспорта, это будет рекорд по скорости постройки. За какие-то четыре года его спроектировали, распланировали его строительство и возвели, а также подвели к нему подъездные пути с материка. Если посмотреть на оба престижных инфраструктурных проекта эпохи Меркель — аэропорт Берлин-Бранденбург и проект строительства вокзала Штутгарт 21, — то следует сказать: 1:0 в пользу Путина. Если мост откроют в символический день 9 мая, то в Германии открыто заговорят о том, не пора ли полностью снести этот аэропорт, несмотря на затраченные миллиарды, заключает автор.