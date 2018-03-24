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Обозреватель: на Украине представили план блокады Крымского моста

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На Украине озвучили план действий по блокированию Крымского моста, сообщает «Обозреватель». «Фиксировать всех людей. Поимённо. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались», — заявил в интервью украинскому изданию координатор блокады Крыма Ленур Ислямов.
Обозреватель: на Украине представили план блокады Крымского моста
Reuters

На Украине озвучили план действий по блокированию Крымского моста, сообщает «Обозреватель».

После открытия движения по автомобильной части Крымского моста необходимо фиксировать всех тех, кто таким образом попадает на территорию полуострова, заявил в интервью украинскому изданию координатор блокады Крыма Ленур Ислямов.

«К ним должны применяться те же санкции, что и к артистам, которые незаконно посещают Крым», — добавил Ислямов.

По словам координатора блокады Крыма, «Меджлис крымско-татарского народа»* будет использовать «исключительно ненасильственные методы борьбы».

«Как это можно сделать ненасильственным путём?» — на этот вопрос Ислямов, однако, затруднился ответить.

«Я не знаю как, но убеждён: если Украина пока не может остановить это движение, то по крайней мере необходимо фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поимённо. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались», — уточнил активист.

«Я буду делать всё для того, чтобы это движение остановить», — заверил Ленур Ислямов.

На вопрос же журналиста «Обозревателя» о том, будут ли Ислямов и его соратники физически препятствовать движению, он отметил, что при необходимости рассмотрит такой вариант, если санкции не сработают.

«Сначала мы не будем препятствовать, мы подождём и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к последующим шагам», — пообещал координатор блокады Крыма.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).

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