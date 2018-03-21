Marianne: победа Путина — результат не «фальсификаций», а народного выбора

Западные политологи не хотят принимать тот факт, что Путина в России на самом деле поддерживает народ, пишет журналист Marianne. Он объясняет этот феномен тем, что российский президент ассоциируется у народа со стабильностью и возвращением России на международную арену, а потому его превозносят, даже несмотря на авторитарные черты правления.

Эксперты по России на Западе не меняются, пишет журналист Marianne Жак Дион: как они были русофобами до выборов, так ими и остались после победы Путина. «Они сочетают язык, полный шаблонов, со сноровкой редактора «Правды» времён СССР, при этом ставят себе в заслугу защиту свободы мысли», — пишет автор статьи. Так что из результатов выборов эти эксперты сделали вывод лишь о царящей в России «путиномании», фальсификациях, о которых говорил Навальный, а также о том, как бабушек привлекали на участки для голосования с помощью материальных компенсаций.

Всё это, возможно, и правда, признаёт журналист: «Хоть Россия — это не Советский Союз из прошлого, но она ближе к авторитаризму, чем к демократии». Однако когда кандидат получает больше 76% голосов, какой бы сомнительной ни была свобода волеизъявления около урн для голосования, этот результат невозможно оспорить. Как пишут французские журналисты, «это доказательство того, что можно быть деспотом, но при этом превозносимым собственным народом».

Однако те, кто иначе воспринимает этот результат Путина, просто не хотят анализировать реальное положение дел. Они смотрят на Навального, который призывал к бойкоту выборов и которого не послушали, а также на Собчак, которая набрала небольшой процент голосов. А результат Грудинина, пишет автор статьи, и вовсе показывает, что, как ни удивительно, в стране ГУЛАГа ещё есть ностальгия по СССР.

«Для большинства россиян Путин символизирует стабильность, которая резко отличается от игры на уничтожение, последовавшей за развалом СССР, а также от периода Ельцина, когда Россию разрывали на части, когда американские советники без угрызений совести вмешивались в дела государства, когда олигархи делили пирог между собой быстрее, чем готовится борщ», — пишет автор статьи. По его словам, Путин, конечно, полностью не искоренил феномен олигархов, но смог его обуздать, чем и объясняется его популярность, несмотря на авторитарные черты правления.

Второй аспект, который журналист советует принимать во внимание, заключается в том, что Москва возвращается на международную арену. «Не будем забывать, что Москва — это не столица Лихтенштейна, Швейцарии или Люксембурга», — пишет автор статьи. Из имперского прошлого России и из великих моментов её истории у россиян сложилось определённое видение своей страны. А во времена после распада СССР на Западе Россию стали считать политическим карликом, которому можно диктовать свою волю. «Путин же стал новым царём России, верной своим традициям великодержавности».

Вместо того чтобы обвинять Россию во всех бедах и повсюду видеть её руку, лучше бы Западу посмотреть в лицо этим фактам, какими бы неприятными они ни были, советует журналист Marianne.