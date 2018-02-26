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Sun: Майк Тайсон проехал по России и увидел в россиянах чуткость и доброту

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Чемпион по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон приехал в Екатеринбург и посетил соревнования по единоборствам, сообщает The Sun. Во время этой поездки он отметил, что считает россиян чуткими и добрыми, но в Соединённых Штатах, по его словам, этого не видят.
Sun: Майк Тайсон проехал по России и увидел в россиянах чуткость и доброту
Reuters

Знаменитый американский боксёр Майк Тайсон приехал в Екатеринбург, где посетил Академию единоборств Русской медной компании и присутствовал на соревнованиях Russian Cagefighting Championship. Во время этой поездки он признал, что своё он уже отбоксировал. «Я победил достаточно людей. Когда я сейчас вижу, как другие дерутся, я вообще по этому не скучаю», — приводит издание The Sun слова бывшего чемпиона в супертяжёлом весе.

Кроме того, он отметил, что в США русских не считают чуткими людьми. «Но я проехался по всей России и понял, что этот народ очень чуткий и добрый. Однако большинству американцев это недоступно», — заявил боксёр. Как отмечает издание, Тайсон старается исправить отношение американцев к России и смягчить контакты между странами.

Сам боксёр недавно проявил чуткость, когда записал мотивирующее видео для бойца Тайсона Фьюри, которого назвали в его честь. Фьюри в тот момент страдал от депрессии.

Во время этой поездки Тайсон также примерил на себя шлем виртуальной реальности. И его левый хук, кажется, по-прежнему способен нанести урон даже в виртуальной реальности, отмечает автор статьи.

Это не первая поездка Тайсона в Россию, напоминает The Sun. Здесь признают его достижения, пишет журналист: «Фанаты поединков в России любят встречаться с тем, кто однажды был самым крутым в мире».

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