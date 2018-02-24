TVN24: Россия укрепляет юнармию, ведь враг поджидает её на каждом углу

В России растёт число патриотических организаций для детей и подростков, где с самых юных лет учат патриотизму и различным навыкам, которые в будущем могут пригодиться в армии, рассказывает в своём репортаже польский журналист Анджей Зауха. Подобная тенденция наметилась из-за того, что многие россияне, включая знаменитостей вроде режиссёра Никиты Михалкова, считают свою страну «осаждённой крепостью».

Не случайно именно сегодня, в день праздника Российской армии, под Москвой организован Первый Всероссийский молодёжный патриотический форум. Это организация для подростков, где с оружием в руках и в форме они должны учиться патриотизму, быть кадровым тылом Министерства обороны.

КИРИЛЛ БАДАРДИНОВ: Мы учимся жить, как в армии, спим, как в армии, едим в армейской столовой, всем очень нравится. Даже если кто-то не пойдёт в военную академию, то он будет помогать армии.

ЯНА ФОРКУШ: Я хочу в армию. В воздушно-десантные войска. Я уже давно к этому готовлюсь. Мне это очень интересно. Отец — парашютист, брат — парашютист, я тоже бы хотела.

Молодёжная армия была создана два года назад под патронажем Министерства обороны, которое объединило сотни молодых клубов, действующих по всей России, во главе которых стоят бывшие военные, обучающие обращению с оружием, основам выживания в лесу и, прежде всего, пламенному патриотизму. Сейчас Москва делает упор на массовость. В молодёжной армии уже 160 тысяч учеников начальных и средних классов.





ВЛАДИМИР КОЛОМИЕЦ, воспитатель: Раньше были пионеры, комсомольцы и, наконец, коммунисты. У меня надежда, что юнармия поможет нам воспитать молодое поколение в таком духе, в каком воспитывались мы, — в духе патриотизма.

Юнармия — это не только оружие, но и спорт, экология, занятия молодых конструкторов, программистов и даже компьютерные игры. Всё это в будущем может пригодиться в настоящей армии.

АНДЖЕЙ ЗАУХА, корреспондент TVN в Москве: Молодёжная армия — это не только патриотическое воспитание, это, прежде всего, военная подготовка. Генералы издавна жаловались, что призывников в Российской армии надо обучать с нуля. Организация подростков в форме должна решить эту проблему.

Также мобилизация общества необходима сейчас, когда враг поджидает на каждом шагу, — так считают многие россияне, включая знаменитостей, таких как режиссёр Никита Михалков, лауреат премии «Оскар».

НИКИТА МИХАЛКОВ, режиссёр: Мы в осаждённой крепости, поймите это. А в крепости всегда есть такие, которые хотели бы открыть ворота тем, кто эту крепость окружает.

Юнармия, мобилизуя самое младшее поколение, должна предотвратить измену. Патриотическое пламя подпитывают не только власти. Коммунисты вспоминали сегодня советские времена, широко празднуя 100-летие Красной армии. Марш в центре Москвы и последующая демонстрация должны были почтить, как здесь считают, прославленные традиции советской армии.

Венок к могиле неизвестного солдата сегодня возложил здесь и Владимир Путин.

ПАВЕЛ ГРУДИНИН, кандидат на президентских выборах: На одном из плакатов я вижу призыв «Социализм — это единственный способ выхода из кризиса». Это правда. Но это также способ возвращения великой армии.

Коммунисты, однако, смотрят в прошлое, а Кремль строит будущее. Отсюда и молодые патриоты в форме.

Анджей Зауха, «Факты», Москва.

Дата выхода в эфир 23 февраля 2018 года.