Борис Джонсон: судьба Крыма касается всех нас — мы обязаны противостоять России

Спустя четыре года после «аннексии» Крыма следует удвоить усилия по защите демократических ценностей и международного права, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, санкции против Москвы останутся в силе до тех пор, пока Россия контролирует полуостров.

Ночью 22 февраля 2014 года в Кремле состоялась встреча наиболее влиятельных лиц России. Они приняли решение забрать у Украины Крым. Только потом были предприняты замысловатые шаги с целью придать этому решению видимость легитимности, среди прочего — «фиктивный» референдум. Тем не менее целью встречи президента Владимира Путина с главами силовых служб, которая состоялась ровно четыре года назад, было «подписание приговора» жителям Крыма, утверждает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Его мнение приводит Rzeczpospolita.

«Мы знаем об этом от самого президента Путина, который в документальном фильме, созданном по заказу российского телевидения и показанном в 2015 году, описал ход этих событий. Само решение о перехвате Крыма он принял в процессе сего конклава в Кремле за три недели до выдуманного референдума. Все утверждения, что он действовал в целях защиты людей или воплощая их желания, как рассказывал президент Путин, полностью не соответствуют действительности», — считает Борис Джонсон.

«Таким образом Россия заняла 26 тысяч квадратных километров Украины, нарушив тем самым первый принцип международного права, который заключается в том, что государства не могут входить во владения территорий других стран или менять их границы силой. Президент произвёл формальное присоединение Крыма к Российской Федерации 18 марта 2014 года. Через четыре года после этого события мы должны вспомнить масштаб того, что произошло, и удвоить усилия по защите наших ценностей, стоя на страже международного права», — добавляет он.

Российское «присвоение» крымской земли стало первым случаем «силовой аннексии» территории европейской страны, а также первым случаем силовой смены европейской границы с 1945 года, напоминает политик. В этом процессе Россия нарушила ряд международных договоров — так много, что сложно было бы их перечислить. Несколько примеров: статья 2 Устава ООН, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, перечисляет он.

Президент Путин также нарушил конкретное обещание, содержащееся в Будапештском меморандуме от 1994 года, об уважении существующих границ Украины, а также о воздержании от применения угроз или использования силы против территориальной целостности или политической независимости Украины, добавляет Джонсон.

«После аннексии Крыма Путин пошёл дальше, разжигая и энергично распространяя огонь конфликта в восточной части Украины. По сегодняшний день там базируются части российской армии и танки. В результате этого присутствия погибло более десяти тысяч человек, а 2,3 миллиона пришлось покинуть свои дома», — подчёркивает он.

«Рейс МН17 был очередной жертвой этой трагедии, когда российская ракета, запущенная с территории, контролируемой российскими боевиками, сбила пассажирский самолёт, убив 298 невинных людей, в том числе десять британцев», — напоминает глава МИД Великобритании.

Он обращает внимание на то, что из Крыма всё время поступают адресованные его стране сообщения о репрессиях в отношении коренного татарского населения, а также преследовании тех, кто не соглашается с российской «аннексией». Несмотря на неоднократные призывы со стороны Генеральной Ассамблеи ООН, Россия отказывает в присутствии на полуострове международным наблюдателям по правам человека.

«Безопасность каждого народа в конечном итоге зависит от основного принципа, коим является нерушимость границ или запрет аннексии территорий силой. Поэтому судьба Крыма касается нас всех. Мы все обязаны противостоять России взвешенным и решительным образом. Это означает сохранение связанных с Крымом санкций по отношению к России настолько долго, насколько долго этот регион будет оставаться под контролем Кремля, а также сохранение дальнейших санкций, вытекающих из несоблюдения Минских соглашений», — призывает Джонсон.

Цель этих шагов — демонстрация того, что никакая страна — неважно, насколько она велика, — не может производить раздел территории своего соседа и нарушать международное право без последствий. Тем не менее, строго соблюдая наши принципы, мы хотим решительным и трезвым образом говорить с россиянами. Мы должны чётко и непосредственно выражать свою обеспокоенность действиями Кремля.

«Как я сказал во время моего декабрьского визита в Москву, нет противоречия между диалогом и устрашением — одно может прямо укреплять другое. Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, Великобритания и Россия также разделяют особую ответственность за международный мир и стабильность. Наш лозунг в отношении россиян может звучать так: «Давайте вовлекаться, но нужно стоять на страже». Обе части этой фразы должны реализовываться с равной решительностью. Однако мы никогда не сможем забыть и не забудем страшных последствий той ночной встречи в Кремле», — резюмирует в своём послании министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.