DT: британские депутаты примут свои поправки Магнитского, чтобы догнать США

Инициативная группа депутатов из разных партий Великобритании готовится во вторник начать обсуждение поправок к законопроекту, который должен определять британскую политику санкций после выхода из ЕС. Как отмечает The Daily Telegraph, эти поправки, по сути, являются законом Магнитского и должны привести британское законодательство по этому вопросу в соответствие с американским.

Группа британских депутатов из разных партий собирается поддержать «поправку Магнитского» к закону о санкциях, который будет определять санкционную политику Великобритании после брексита, сообщает The Daily Telegraph. В соответствии с этой поправкой у британских министров могут появиться особые полномочия, которые позволят им замораживать активы людей, которых обвиняют в нарушении прав человека, и запрещать им въезд в Великобританию.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признался, что сожалеет, что в своё время не принял свой закон Магнитского по примеру американского. Тогда, по его словам, его убедили в том, что британский вариант закона лучше, но в итоге оказалось, что удобнее, когда у всех союзников одинаковое законодательство.

Обсуждение поправки начнётся во вторник. Тогда же лидер этой инициативной группы, как ожидается, сообщит о ней министру иностранных дел Борису Джонсону, который должен представлять законопроект перед парламентом. Так, в списке Магнитского, который представил Госдепартамент, значится сын российского генерального прокурора, генерал из Мьянмы, замешанный в этнических чистках, бывший диктатор Гамбии, международный мошенник из Израиля и пакистанский полковник, которого подозревают в торговле органами. Но все эти люди имеют право на въезд в Великобританию, сетуют депутаты.

Нынешнее британское законодательство не соответствует актам Магнитского, принятым в других странах, считают депутаты. Впрочем, по мнению британского правительства, существующие законы позволяют запрещать въезд в Великобританию всем, кто замешан в нарушениях прав человека, пишет The Daily Telegraph.