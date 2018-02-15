Конгрессмен Шифф: я видел массу доказательств сговора, но они пока в секрете

Главный демократ в комитете по разведке в палате представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что он видел большое количество информации, подтверждающей «сговор» американского президента с Россией. При этом политик отметил, что большая часть этих данных пока не может стать достоянием общественности, пишет The Guardian.

Ведущий демократ в комитете по разведке в палате представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что его команде удалось увидеть огромное количество доказательств «сговора» Трампа с Россией. Правда, в настоящий момент вся эта информация не доступна широкой публике, пишет The Guardian.

«Разумеется, существует масса неопубликованной информации, которую мы собрали в ходе расследования. И я полагаю, часть этих секретных доказательств касаются сговора, а часть — препятствования правосудию», — подчеркнул конгрессмен.

При этом он добавил, что некоторые сведения уже находится в общем доступе. В частности, по его словам, речь идёт об «обширных контактах» предвыборного штаба Трампа с Кремлём и попытках его окружения «скрыть эти контакты».

Шифф также отметил, что в распоряжении его комитета оказалась информация о незаконных финансовых схемах команды американского президента. Он пообещал, что расследование уделит особое внимание этому аспекту.

«Мы знаем, что в других странах они (русские. — ИноТВ) используют отмывание денег, чтобы вовлекать людей, дискредитировать людей. Мне кажется, потенциально эти сведения были бы более компрометирующими, чем какое-либо непристойное видео», — предположил политик.

Накануне главы американских разведслужб выступили с предупреждением, что Россия «попытается нарушить ход» промежуточных выборов в конгресс и «повлиять» на них. Шифф поделился своим мнением о том, как следует защитить голосование.

«На самом деле нам нужно, чтобы владеющие соцсетями компании быстро реагировали при обнаружении иностранного вмешательства. Нам также нужно, чтобы эти компании своевременно получали информацию, когда разведсообщество обнаруживает, что некие структуры злоупотребляют их платформами», — сказал политик.

Но прежде всего, на взгляд Шиффа, необходима политическая воля Белого дома. Однако пока американский президент не отдал никаких распоряжений о стратегии противодействия «российскому вмешательству».