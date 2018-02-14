Washington Post: русские вновь угрожают американской демократии, но Трампу всё равно

На слушаниях в сенате директор Национальной разведки США Дэниел Коутс предупредил, что Москва может попытаться «вмешаться» в промежуточные выборы в стране, пишет обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин. С этой оценкой согласились главы других спецслужб и даже окружение Трампа. Однако сам глава Белого дома и республиканское большинство в конгрессе продолжают игнорировать эту «угрозу», отмечает журналистка.

Президент Дональд Трамп не желает признавать масштабы «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года. Он отмахивается от многочисленных предупреждений со стороны конгресса, независимых экспертов и даже собственных советников, призывающих укрепить защиту будущих голосований, пишет обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин.

Накануне на слушаниях в сенате директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Москва «угрожает американской демократии» в силу неподготовленности последней. «Не должно быть никаких сомнений, что Россия считает, что её прошлые усилия увенчались успехом», — подчеркнул чиновник.

Он предположил, что российские власти могут попытаться «повлиять» на промежуточные выборы в США с помощью пропаганды и соцсетей. С оценкой Коутса согласились пять глав американского разведсообщества, в том числе директор ФБР Майк Помпео, ранее выступавший с аналогичным предупреждением.

Сенатор Марк Уорнер, ведущий представитель Демократической партии в комитете по разведке, полностью возложил ответственность за происходящее на главу государства. «По непонятной причине президент продолжает отрицать российскую угрозу. Он не усилил санкции против России, когда у него была такая возможность. Он даже в Twitter не выразил беспокойства. Эта угроза требует общегосударственного ответа, и он в первую очередь должен исходить от руководства», — отметил политик.

По мнению автора статьи, отказ Трампа защищать электоральный процесс — яркий пример полного пренебрежения к клятве, которую он давал при вступлении в должность. Бездействие главы Белого дома выглядит особенно отчётливо на фоне тревожных заявлений экспертов и аналитиков.

«Наша демократия была атакована в 2016 году, и разведсообщество пришло к общему

мнению, что русские планируют всё повторить во время выборов 2018-го. Но в ответ Трамп и республиканское большинство в конгрессе лишь демонстрируют своё безразличие», — заявил в беседе с Рубин представитель аналитического центра Center for American Progress Макс Бергман. На его взгляд, подобная политика «умиротворения» выглядит как приглашение для новых атак.

«Американцы, какими бы ни были их политические предпочтения, должны начать интересоваться, почему Трамп верит Владимиру Путин, но не собственным, назначенным им самим главам разведки, когда дело касается того, что русские делали и продолжают делать — ведут войну с нашей демократией», — подчеркнул в интервью журналистке исполнительный директор проекта Protect Democracy Йен Бэссин.

Между тем существует и другая проблема, связанная с предстоящими выборами. Организация Brennan Center for Justice в своём недавнем докладе обратила внимание, что во многих штатах используют устаревшие машины для голосования и компьютерные системы, которые подвержены техническим сбоям и кибератакам. Замена этого оборудования местным властям не по карману, но Вашингтон этот вопрос не беспокоит.

«В какой-то момент на выборах 2018-го оппоненты начнут спрашивать: почему республиканцы не защищают американскую демократию от российской агрессии? Всё объясняется тем, что Трамп ставит своё эго выше обороны страны, а республиканцы в конгрессе слишком нерешительны, чтобы заставить его действовать», — заключает Дженнифер Рубин.