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Fox News: коалиция США нанесла удары по правительственным войскам Сирии

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Американские военные самолёты в среду нанесли удар по правительственным войскам в Сирии, сообщает Fox News, ссылаясь на заявление Пентагона. Поводом для удара послужило «неспровоцированное нападение» на поддерживаемую США повстанческую группировку, находящуюся к востоку от реки Евфрат.
Fox News: коалиция США нанесла удары по правительственным войскам Сирии
Reuters
Американские военные самолёты в среду нанесли удар по правительственным войскам в Сирии в ответ на «неспровоцированное нападение» на поддерживаемую США повстанческую группировку, находящуюся к востоку от реки Евфрат, сообщает Fox News, ссылаясь на заявление Пентагона.
 
По словам официальных лиц, американские войска в ходе нападения не пострадали. Один из них добавил, что в нападении на повстанцев могли участвовать российские контрактники.
 
В своём заявлении коалиция США отметила, что правительственные войска напали на штаб-квартиру Демократических сил Сирии (SDF) и что США нанесли удары с воздуха в целях самозащиты.
 
Река Евфрат, которая протекает через северо-восточную часть Сирии, служит демаркационной линией, отделяющей поддерживаемые США SDF и войска Башара Асада, поддерживаемые Россией и Ираном, пишет Fox News.
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источник
Fox News США Северная Америка
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