Fox News: коалиция США нанесла удары по правительственным войскам Сирии

Американские военные самолёты в среду нанесли удар по правительственным войскам в Сирии, сообщает Fox News, ссылаясь на заявление Пентагона. Поводом для удара послужило «неспровоцированное нападение» на поддерживаемую США повстанческую группировку, находящуюся к востоку от реки Евфрат.

Американские военные самолёты в среду нанесли удар по правительственным войскам в Сирии в ответ на «неспровоцированное нападение» на поддерживаемую США повстанческую группировку, находящуюся к востоку от реки Евфрат, сообщает Fox News, ссылаясь на заявление Пентагона.

По словам официальных лиц, американские войска в ходе нападения не пострадали. Один из них добавил, что в нападении на повстанцев могли участвовать российские контрактники.

В своём заявлении коалиция США отметила, что правительственные войска напали на штаб-квартиру Демократических сил Сирии (SDF) и что США нанесли удары с воздуха в целях самозащиты.

Река Евфрат, которая протекает через северо-восточную часть Сирии, служит демаркационной линией, отделяющей поддерживаемые США SDF и войска Башара Асада, поддерживаемые Россией и Ираном, пишет Fox News.