FT: Балканам предложат вступить в ЕС, чтобы спастись от мигрантов и влияния России

Европейская комиссия собирается опубликовать документ, в котором будет оговорено вступление в ЕС шести стран на Балканском полуострове к 2025 году. Как отмечает Financial Times, после финансового кризиса и брексита Евросоюз хотел приостановить расширение, однако свою роль сыграли угрозы, связанные с мигрантами, а также укрепление России на Балканах.

Европейский союз собирается предложить членство в своей организации шести странам Балканского полуострова, пишет Financial Times. Тем самым он рассчитывает вдохнуть новую жизнь в расширение блока, усилить контроль за миграционными потоками, а также противостоять влиянию России в регионе, отмечают авторы статьи.

Так, во вторник должен быть опубликован документ Еврокомиссии, в котором будет зафиксировано в качестве цели крупнейшее за последние 20 лет расширение организации. Однако при этом в ЕС есть страны, которые могут к этой инициативе отнестись негативно. В качестве крайнего срока для такого расширения выбран 2025 год, но европейские дипломаты предупреждают, что это скорее стимул для мотивации, чем реальная дата.

Речь идёт о странах бывшей Югославии и о соседней Албании. Как поясняют авторы статьи, перспектива присоединения к ЕС долгое время была главным стимулом для реформ и мирного процесса в этих государствах. Однако «усталость от расширения», финансовый кризис 2008 года, проблемы с долгами в еврозоне, а также выход Великобритании из ЕС наложили тень на этот проект расширения.

Эти шесть стран уже по сути включены в жизнь Европы, и Брюссель в них нуждается, считают некоторые европейские дипломаты. Скорее всего Еврокомиссия призовёт их разрешить существующие двусторонние конфликты и побороть коррупцию, прежде чем присоединяться к ЕС.

Из шести стран переговоры о вступлении в ЕС уже начали Сербия и Черногория, и именно их считают двумя наиболее вероятными кандидатами на вступление в Евросоюз до 2025 года. Остальные четыре страны — это Албания, Македония, Босния и Герцеговина, Косово.

Балканские страны — одна из главных дорог для миграционных потоков в ЕС, которые вызвали миграционный кризис. Европейские политологи также опасаются, что Россия укрепляет своё влияние в регионе, где у неё традиционно есть союзники. «Москва начала играть на растущем недоверии в отношении обещаний ЕС о членстве, предлагая себя в качестве альтернативного партнёра», — пишут авторы статьи.

Значительная часть жителей региона считают, что им никогда не вступить в ЕС, приводит издание мнение экспертов. А подобный документ мог бы убедить их в обратном.

Впрочем, идея о присоединении стран на Балканах вызывает отторжение у некоторых давних членов ЕС. Так, Испания отказывается признавать независимость Косова из-за собственных проблем с Каталонией. Греция же выступает против того, чтобы Македония так называлась, отмечает Financial Times.