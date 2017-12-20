Euronews: президент Сербии пообещал никогда не вводить санкций против России

Во время своего первого визита в Москву с момента избрания на пост президента Сербии Александр Вучич заверил, что его страна никогда не введёт санкций против России. Он поблагодарил Владимира Путина и всех россиян за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии. Главы государств также обсудили закупку Сербией российских вооружений и экономическое сотрудничество, передаёт Euronews.

Об экономическом, энергетическом, военном и культурно-гуманитарном сотрудничестве шла речь во вторник на встрече в Кремле между президентами России и Сербии. Для Александра Вучича это первый визит в Москву с тех пор, как он занял пост главы государства в мае 2017 года.

Приоритетное внимание на переговорах было уделено взаимодействию в экономике. Стороны отметили уверенный рост товарооборота и расширение объёма взаимных инвестиций.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: В феврале следующего года мы отмечаем знаменательную дату: 180 лет установления дипломатических отношений. Мне приятно отметить, что наши отношения развиваются — и прежде всего, в сфере экономики.

В свою очередь, президент Сербии заверил российского коллегу, что Белград никогда не введёт санкций против Москвы.

АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ, президент Сербии: Ещё раз большое спасибо за вашу огромную поддержку — вашу личную, и поддержку Россией территориальной целостности и суверенитета Республики Сербии.

Сербия может стать важным транзитёром российского газа, добавил Владимир Путин, подключившись к проекту строительства газопровода «Турецкий поток», сменившего «Южный поток». Стороны также подписали поправки к межправительственному соглашению, предусматривающему отмену запрета на реэкспорт российского газа.

На переговорах лидеров двух государств обсуждалась также закупка Сербией российских вооружений, сотрудничество в области туризма и социального обеспечения.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2017 года.