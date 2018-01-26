NZZ: экспансия России — это не отвлекающий манёвр, а реальность

География внешнеполитических планов России стала в 2018 году шире, чем когда-либо после окончания холодной войны, и Западу необходимо с этим считаться, предупреждает Neue Zürcher Zeitung. Россия использует широкий спектр инструментов и уже успешно «обосновалась» во многих регионах мира. Её «экспансивные планы» — это не отвлекающий манёвр, а геополитическая реальность, подчёркивается в статье.

На втором году правления Трампа многие с ностальгией вспоминают президента Обаму, внешнеполитическое наследие которого выглядит довольно противоречивым, пишет Neue Zürcher Zeitung. Фактически при Трампе продолжается процесс, который начался ещё при Обаме: Соединённые Штаты утрачивают роль державы, определяющей глобальный правопорядок. «И это сделало возможным то, о чем мечтали многие русские после кончины Советского Союза: снова стать игроком на мировой арене. 2018 год станет тем годом, когда Россия окончательно утвердится в роли глобального игрока», — подчёркивается в статье.

Россия уже «провозгласила победу» в Сирии, а расширение ЕС и НАТО на Восток было приостановлено, отмечает Neue Zürcher Zeitung. По мнению автора, сообщения о «вмешательстве в демократические выборные процессы» в разных странах свидетельствуют о том, что Москва выступает «с новым самосознанием» по отношению к Европе и США.

Кроме того, Россия прочно «обосновалась» также в Латинской Америке, Африке, Восточной Азии и в странах Ближнего и Среднего Востока, говорится в статье. При этом в некоторых регионах (особенно в Ливии, Афганистане и на Западных Балканах) она проводит политику, которая напрямую конкурирует с целями и интересами Запада, подчёркивает автор: «География внешнеполитических планов России стала в 2018 году шире, чем когда-либо после окончания холодной войны».

Во всех случаях Россия применяет разнообразный инструментарий, действуя в «классической манере великой державы», говорится в статье. Для продвижения своей политики она использует как «военные интервенции», так и дипломатические инициативы в ООН, одновременно с мерами «экономического давления» и кредитами, а теперь этот перечень пополнился «дезинформацией» в СМИ и кибератаками, пишет Neue Zürcher Zeitung. Все эти средства уже испытаны и активно применяются там, где Россия «заново определяет свои глобальные интересы», предупреждает автор.

«Экспансивные планы России — это не прогулка и не отвлекающий манёвр, а геополитическая реальность», — подчёркивается в статье. Долго использовавшийся на Западе аргумент о том, что российский президент «занимается внешнеполитическими авантюрами для консолидации своей власти внутри страны», не соответствует действительности, поскольку в его переизбрании на президентских выборах в марте 2018 года уже мало кто сомневается, поясняет Neue Zürcher Zeitung. Серьёзного соперника на данный момент не существует, и остаётся лишь рассуждать о преемнике Путина в будущем. «Здесь, однако, действует правило, если перефразировать Цицерона: никто не стар настолько, чтобы не рассчитывать править ещё год», — заключает Neue Zürcher Zeitung.

По мнению автора, официальная российская точка зрения о «мультиполярном мировом порядке» в действительности скрывает тот факт, что «послезападный» мировой порядок не обязательно будет выгоден Москве: «Возвращение к ведущей роли Америки в лучшем случае приведёт к усилению регионального значения центров власти, а в худшем — к хаосу и нестабильности. Однако согласно системе конкурирующих держав Гоббса, у слабой в структурном отношении России были бы не самые лучшие карты».

За последнее десятилетие Россия смогла определить свою роль в мире, в первую очередь, за счёт оппозиции к Западу: она вступала в противоборство там, где видела слабые места, говорится в статье. При этом она сама частично выигрывала от западного порядка и его общих ценностей, от свободной торговли до нераспространения ядерного оружия. Но в то же время проводила свою внешнюю политику, главными целями которой были «отколоть» Европу от США, создать с помощью БРИКС «антиклуб» и превратить Евразийский союз в основу собственной власти, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Однако «на глобальном уровне» у России практически нет ни стратегического видения, ни необходимых ресурсов или партнёров для того, чтобы создать «альтернативный порядок», подчёркивается в статье. Как считает автор, все стратегические партнёрства России (в частности, как в случае с Китаем) созданы с определённой целью, поэтому по глубине их нельзя сравнивать с евроатлантическими связями: «Даже в Евразии, которую Россия сама называет своим «задним двором», она не может добиться послушания, например, в вопросе о санкциях по отношению к Европе».

Долгожданное возвращение на мировую арену окажется более сложным, чем это ожидает Москва, прогнозирует Neue Zürcher Zeitung. Тем не менее, «новое глобальное честолюбие» России является феноменом, с которым Запад в долгосрочной перспективе обязан считаться — особенно в то время, когда его собственный внутренний порядок оказался под вопросом, предупреждает автор.

Поэтому было бы целесообразно способствовать проведению «политики перезагрузки» с опорой на собственные приоритеты, отмечается в статье. На действия России, по мнению автора, Запад должен отвечать чётко сформулированной международной политикой там, где затронуты его фундаментальные интересы — в первую очередь, в частности, на Украине и на Западных Балканах, которые являются непосредственными соседями Евросоюза.

В то же время Запад должен стремиться к кооперации там, где просматривается совпадение интересов, говорится в статье. И при этом ЕС и США необходимо проводить совместную трансатлантическую политику, подчёркивает автор. Поскольку все несогласованные действия в одиночку (например, решение США продавать Украине оборонительные виды оружия), наоборот, дают России возможность продолжать раскалывать трансатлантическое содружество, заключает Neue Zürcher Zeitung.