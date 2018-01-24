Wyborcza: на новые санкции Москва ответит спецбанком и секретностью

Российский «Промсвязьбанк» станет спецучреждением для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов, а также получит доступ к военному бюджету страны, пишет Gazeta Wyborcza. Такой шаг обусловлен подготовкой к новой партии санкций, которые США намерены вскоре ввести в отношении России.

В России поспешно меняют закон и создают новые учреждения, чтобы подготовиться к новым санкциям за «агрессию против Украины», которые в следующем месяце введут Соединённые Штаты, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.

Россия создаст специальный банк для обслуживания оборонных контрактов и больших правительственных заказов. Он появится в результате преобразования одного из самых больших частных российских банков «Промсвязьбанка», в котором внезапно в середине декабря Центральный Банк России ввёл внешнее управление и начал процедуру санации, объединённую с национализацией этого банка, рассказывает автор.

В конце прошлой недели Центробанк России объявил, что «Промсвязьбанк» получит свежее вливание капитала в первом квартале 2018 года в размере около $3 млрд. Формальным собственником банка будет Российская Федерация, подчёркивает Кублик.

На прошлой неделе российский министр финансов Антон Силуанов объявил, что главой нового государственного спецбанка станет Пётр Фрадков — старший сын бывшего премьер-министра, а затем руководителя Службы внешней разведки России Михаила Фрадкова. До сих пор Пётр Фрадков управлял Российским экспортным центром, правительственным агентством поддержки экспорта.

Летом прошлого года конгресс США почти единогласно принял закон о кодификации и расширении антироссийских санкций, введённых за «агрессию в отношении Украины». Согласно этому закону с февраля Вашингтон начнёт вводить санкции против компаний, которые заключают крупные сделки с внесёнными в чёрный список компаниями из России, особенно в оборонной отрасли. Это значит, что правительство США сможет наказывать контрагентов российских компаний из чёрного списка: заморозить их банковские счета, ограничивать доступ к экспорту американских машин, сырья и материалов, запрещать им получать новые кредиты в банках США и отказывать в визах представителям компаний, которые ведут бизнес с предприятиями в России, в отношении которых введены санкции, объясняет польский журналист.

Эти новые санкции будут введены в отношении как российских, так и иностранных компаний. Закон позволяет вводить новые санкции против российских энергетических, железнодорожных и кораблестроительных фирм, а также по отношению к предпринимателям, тесно связанным с Кремлём, и членам их семей, подчёркивает он.

Через несколько недель после подписания этого закона президентом Дональдом Трампом агенство Bloomberg написало, что власти России рассматривают создание нового банка, чтобы ограничить риски, связанные с американским законом о санкциях.

Первый шаг обороны России был сделан в конце прошлого года, когда был принят закон о засекречивании названий банков, допущенных к обслуживанию правительственных обороных сделок. В декабре Центральный Банк России устранил со своего сайта список этих банков, который включал восемь финансовых организаций. Там не было «Промсвязьбанка», в котором в середине декабря было внезапно введено внешнее правление. До этого времени это был девятый по величине банк в России, который обслуживал 2,73 млн малых и средних предприятий, а также 2,5 млн физических лиц.

Российских аналитиков удивило, что именно этот банк будет преобразован в специальный государственный банк для обслуживания обороных контрактов и больших правительственных заказов. Они ожидали, что на эту роль будет выбран один из меньших банков, даже, возможно, финансовое учреждение оборонного концерна «Ростех». Однако российское Министерство финансов сочло, что именно «Промсвязьбанк» лучше всего подходит для таких целей, что — по мнению властей — в банке, ведущем в большом масштабе универсальную коммерческую деятельность, лучше всего будет скрыть специальные сделки, находящиеся под угрозой введения санкций по отношению к ним, объясняет Кублик.

Готовясь к новым американским санкциям, власти России также вводят в большом масштабе политику засекречивания информации. На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал два распоряжения, которые позволяют российским обществам — также акционерным — ограничивать объём предоставляемой информации. Первый разрешает не предоставлять информацию о сделках с оборонной промышленностью и с компаниями, по отношению к которым были введены заграничные санкции. Второй — освобождает компании, по отношению к которым были введены санкции, от обязанности публиковать информацию о своей деятельности в государственном интернет-списке информации о значимых сделках.

Ещё в конце прошлого года правительство России освободило государственные корпорации от обязанности публиковать на портале госзакупок информацию о победителях тендеров, организованных этими корпорациями. При этом с портала также убраны данные об исполнителях заказов для государственных корпораций, отмечает в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.