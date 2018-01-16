Экс-лидер центристов Эстонии: если бы я жил в России, то проголосовал бы за Путина

Бывший мэр Таллина и экс-лидер Центристской партии Эстонии Эдгар Сависаар заявил, что если бы он жил сейчас в России, то проголосовал бы на предстоящих президентских выборах за Владимира Путина. По его мнению, действующий президент «подходит россиянам», поскольку в сложные времена нужны именно такие сильные и целеустремлённые лидеры, сообщает ERR.
Бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар сообщил, что если бы он жил в нынешней России и был бы российским гражданином, то проголосовал бы за нынешнего президента страны Владимира Путина.
«Поговорим о выборах президента России. Когда-то я писал о выборах президента США, выразив поддержку кандидату Дональду Трампу. Теперь пришло время написать о Владимире Путине, — сообщил Сависаар на своей странице в социальной сети Facebook. — Мы несколько раз с ним встречались и он оставил хорошее впечатление. И на очередной срок из него получится сильный и целеустремлённый президент. Он подходит россиянам».
«Как центрист я отмечу, что время для мира сейчас непростое, и в такие периоды необходимы сильные руководители государства. Большинство государственных деятелей для этого не годятся. Если бы я жил в России и был бы российским гражданином, то проголосовал бы за Путина. Я желаю ему удачного Года Собаки. Собаки — верные друзья и желаю ему в этом году верных соратников по борьбе», — добавил Сависаар.
«На следующей неделе в Москве состоится чемпионат Европы по фигурному катанию. Я как президент Союза фигурного катания Эстонии собирался присутствовать на соревнованиях, но, к сожалению, эти планы сорвались, — продолжил Сависаар. — Мой диабет всё больше обостряется, проявляется все больше последствий инфаркта, ногу все сильнее мучают фантомные боли. Придётся всё же прислушаться к мнению моего лечащего врача Пыдера и не выходить за рамки разумного».
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