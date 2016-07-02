RFI: Литва обвинила Россию в шпионаже за Далей Грибаускайте

Литовские власти обвинили гражданина России в попытке завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы установить прослушивающие устройства в кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте, сообщает RFI. Этот новый эпизод в «шпионской эпопее» между двумя государствами произошел как раз накануне саммита НАТО, на котором будет обсуждаться наращивание военного присутствия блока в Восточной Европе.

Это новый эпизод в шпионской эпопее, разыгравшейся между Литвой и Россией: Москву обвинили в том, что она пыталась установить прослушку дома и в офисе президента Литвы Дали Грибаускайте, сообщает RFI. Скандал разгорелся на фоне растущего напряжения между Россией и государствами, находящимися на восточной границе Евросоюза и НАТО.

Российский гражданин с инициалами Н. Ф. находится в тюрьме с апреля прошлого года, пишет издание. По версии следствия, он пытался завербовать сотрудников литовского Департамента охраны руководства, чтобы установить прослушивающее оборудование в кабинете и резиденции Дали Грибаускайте. Литовские власти обвиняют его в шпионаже, использовании поддельных документов и незаконном пересечении госграницы.

И это далеко не первый подобный случай, отмечает RFI. В марте прошлого года литовские службы контрразведки составили отчет, в котором говорилось, что «треть российских дипломатов, работающих в Литве, принадлежат к службам разведки своей страны либо сотрудничают с ними».

Этот новый эпизод подлил еще больше масла в огонь накануне саммита НАТО, констатирует RFI. Как известно, альянс усилил свое военное присутствие в Восточной Европе из-за российского вмешательства в украинский конфликт, что очень не нравится Москве. Некоторое время назад глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также выразил беспокойство по поводу того, что бряцание оружием может вытеснить дипломатию и диалог в отношениях с Москвой.

Фото: Reuters