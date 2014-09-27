Захоронений на Донбассе немецкие СМИ «не заметили» в угоду США

В освещении международных событий немецкие СМИ проявляют «избирательное сочувствие», считает сайт Propagandaschau. Слезливые репортажи ARD и ZDF о военных преступлениях и жертвах вооруженных конфликтов служат лишь оправданием для военной интервенции Запада. При этом они замалчивают неудобные или не имеющие для них политического значения факты и события, как, например, недавно обнаруженные массовые захоронения на востоке Украины.
На сайте Propagandaschau авторы не в первый раз отмечают свойственное немецким СМИ «избирательное сочувствие», с помощью которого такие крупные общественно-правовые вещатели как ARD и ZDF манипулируют аудиторией. Когда в США происходит теракт, то дневной эфир прерывается экстренным выпуском новостей с прямыми включениями с места событий, комментариями и интервью. Если нечто подобное происходит в России, то это событие освещается в коротких новостных выпусках, причем вину за произошедшее нередко списывают на российское правительство.
Автор подчеркивает, что то же самое происходит и сейчас. Жертвы «киевской хунты» замалчиваются. Немецкие СМИ игнорируют тот факт, что украинское «правосудие» не занимается расследованием причин пожара в Доме профсоюзов в Одессе. ARD не сообщает о похищенных и убитых российских журналистах. Все потому, что это не вписывается в политический концепт, целью которого является представление России в образе преступника. Немецкий телезритель, поясняет автор, не должен понимать логику поступков украинских ополченцев и уж тем более им сопереживать, так как это помешает воплощению в жизнь образа «плохой России». Военные преступления обычно освещают в эфире только для того, чтобы оправдать военное вмешательство США и их «политических вассалов», даже если эти действия нарушают международное право, отмечает Propagandaschau.
Когда гражданин Франции Эрве Гурдель попадает в плен и его казнят, то ZDF и ARD прибегают ко всем доступным им средствам эмоциональной манипуляции, рассказывая подробную биографию жертвы и освещая произошедшее в наиболее полной и выразительной форме. У зрителя складывается впечатление, что они были бы готовы показать сам процесс казни во всех деталях, если бы их не сдерживали хоть какие-то моральные и этические табу. Эти развернутые репортажи должны были выполнить определенную политическую задачу: оправдать военные бомбардировки странами Запада Сирии и Ирака.
Однако в то же время на востоке Украины были обнаружены массовые захоронения. О них сообщило ОБСЕ. На мертвых телах видны следы пыток, а два из них были даже обезглавлены, сообщает автор. Братская могила насчитывает десятки трупов. Но немецкие СМИ молчат. Видимо, для них это событие политической значимости не имеет.
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